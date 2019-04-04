Министерство финансов сделало важное предупреждение

Как отмечается в переданном BNS Минфином обзоре, структурная бюджетная позиция нуждается в небольшой корректировке уже сейчас, а в 2020 году потребность в таком уточнении только возрастет. «При поддержке доходов от продажи квот на двуокись углерода и при поддержк дивидендов в этом году номинальный дефицит правительственного сектора сократится до 0,2% ВВП. Сократить структуртный дефицит поможет также и уменьшающийся раскол в ВВП», - отмечает Минфин.

Как сообщает ведомство, бюджетные правила обусловливают необходимость исправить бюджетную позицию почти на 100 млн евро в госбюджете 2020 года.

Одновременно министерство отмечает, что в этом году долговая нагрузка правительственного сектора вырастет на 0,3 процентных пункта до 8,2% и удержится на этом уровне до 2023 года.

По оценке министерства, номинальный дефицит госбюджета не создает предпосылки для накопления резервов. «Денежный поток в период с 2019 по 2023 годы будет негативным из-за возврата кредитов и рефинансирования. Если оставить бюджетную позицию без корректировки, то у государственной кассы с 2020 года возникнет необходимость в кредите», - пишет министерство в своем прогнозе.

По оценке Минфина, налоговая нагрузка в 2019 году составит 33,6% ВВП, что соответствует установленному в бюджете уровню. В период с 2020 по 2023 годы налоговые доходы будут расти медленнее, чем номинальный ВВП и налоговая нагрузка к 2023 году снизится до 32,5% ВВП, что будет самым низким за последние девять лет уровнем. Быстрее всего будут расти налог на рабочую силу и налог с оборота, рост налоговых доходов замедлят подоходный налог с юридического лица и акцизы.