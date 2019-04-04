Полицейские и саперы искали бомбу в Ида-Вируской центральной больнице

В среду вечером в центр тревоги позвонил мужчина, который сообщил, что в Ида-Вируской центральной больнице заложена бомба. Однако взрывного устройства там не обнаружили, сообщает Põhjarannik.
Вчера, 3 апреля, в 17:46 позвонивший по номеру 112 человек сообщил, что в расположенной на улице Ильмаяама в Кохтла-Ярве больнице заложена бомба.
На вызов отреагировали спасатели и полиция. Находившихся в больнице пациентов и персонал эвакуировать не стали. Полицейские и саперы проверили помещения и ничего подозрительного не нашли.
В тот же вечер полиция задержала в качестве подозреваемого 58-летнего мужчину. Ранее этого мужчину судили в уголовном порядке за применение физической силы.
Подозреваемого задержали на 48 часов, в пятницу прокуратура планирует ходатайствовать о взятии под стражу на время досудебного расследования.