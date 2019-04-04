Чт, 4.04.2019
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Полицейские и саперы искали бомбу в Ида-Вируской центральной больнице

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Ида-Вируская центральная больница.

ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

В среду вечером в центр тревоги позвонил мужчина, который сообщил, что в Ида-Вируской центральной больнице заложена бомба. Однако взрывного устройства там не обнаружили, сообщает Põhjarannik.

Вчера, 3 апреля, в 17:46 позвонивший по номеру 112 человек сообщил, что в расположенной на улице Ильмаяама в Кохтла-Ярве больнице заложена бомба.

На вызов отреагировали спасатели и полиция. Находившихся в больнице пациентов и персонал эвакуировать не стали. Полицейские и саперы проверили помещения и ничего подозрительного не нашли.

В тот же вечер полиция задержала в качестве подозреваемого 58-летнего мужчину. Ранее этого мужчину судили в уголовном порядке за применение физической силы.

Подозреваемого задержали на 48 часов, в пятницу прокуратура планирует ходатайствовать о взятии под стражу на время досудебного расследования.

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