От искры загорелся автомобиль

В четверг в 16.38 в волости Вильянди на Якобимыйза из-за искры от костра загорелась трава, после чего огонь перекинулся на легковой автомобиль.
Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сообщил Sakala, что костер жгла женщина, которой принадлежал сгоревший автомобиль. Транспортное средство было уничтожено одной маленькой искрой, вылетевшей из костра.
Спасатели предотвратили распространение огня на садовый участок, находящийся в нескольких метрах от места пожара. Через четверть часа пожар потушили. Кроме женщины, лишившейся автомобиля, никто не пострадал.