Сравнение: в Таллинне цены на бензин растут куда стремительнее, чем у соседей

Руководитель Alexela Алан Вахт еще вчера выдвигал предположение, что требование в отношении использования биотоплива, скорее всего, скажется на цене либо в конце недели, либо на новой неделе.

В Таллинне цены на бензин с октановым числом 95 и 98 за неделю выросли на 6,4 цента, а на дизельное топливо - на 2,4 цента.

В то же время в Риге цены на бензин взлетели на 2 цента. Цена дизельного топлива остались на прежнем уровне, по сравнению с прошлой неделей.

В Вильнюсе цены на бензин 95 miles и 98 miles plus увеличились на 0,4 и 1,1 цента соответственно. Цена дизеля за неделю упала на 0,3 цента.

Самый дорогой бензин в странах Балтии по-прежнему продают в Таллинне. В пятницу днем в столице Эстонии бензин с октановым числом 95 стоил 1,369 евро за литр, что дороже, чем в Риге и Вильнюсе на 8,5 и 23,1 цент соответственно.

Бензин 98 miles plus продавали в Таллинне за 1,419 евро за литр, что больше продающегося в Риге топлива на 8 центов. В Вильнюсе бензин с октановым числом 98 был на 20,4 цента дешевле, чем в Таллинне.

Дизель стоил в столице Эстонии 1,329 евро за литр, что на 9,5 цента дороже, чем в Риге, и на 24,4 цента дороже, чем в Вильнюсе.