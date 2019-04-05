Социал-демократы: мы стоим за Европу, в которой обеспечено языковое и культурное многообразие

«Эстония нуждается в Евросоюзе как в гаранте безопасности и мира, а также стабильного развития экономики и благополучия жителей. Эстония может быть сильной только в открытой, равноправной и безопасной Европе», - отмечается в манифесте, в пятницу вечером утвержденном коллегией выборщиков Социал-демократической партии.

Социал-демократы обещают однозначно поддерживать базовые принципы Евросоюза и европейские ценности, выступать за то, чтобы интересы всех стран ЕС были учтены в равной мере. «Мы также стоим за Европу, в которой обеспечено языковое и культурное многообразие – именно это является нашим богатством и нашей сильной стороной», – заверил Ивари Падар, дважды избиравшийся в Европарламент.

«Как у всех крупных организаций, свои проблемы есть и у Евросоюза, но ЕС, безусловно, является успешным проектом, который обеспечил Европе мир и от которого выиграли все народы Европы. Эта мысль красной нитью проходит по всему тексту манифеста», – отметил он.

Социал-демократы обещают сосредоточиться в Европарламенте на восьми ключевых задачах. Отдельно Падар выделил вызовы в сфере единой сельскохозяйственной политики, на которую приходится около 40 процентов бюджета всего ЕС.