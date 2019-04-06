Сб, 6.04.2019
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Яна Тоом возглавила список центристов на выборах в Европарламент

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Яна Тоом.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В субботу Центристская партия представила список кандидатов, баллотирующихся в Европарламент. Первые места занимают Яна Тоом, Энн Ээсмаа и Ааду Муст, сообщает Rus.err.

"Я рада сообщить, что кроме важных шагов по формированию правительства, сегодня был представлен список Центристской партии на выборы в Европарламент. Наш список возглавляют Яна Тоом, Энн Ээсмаа и Ааду Муст", – сообщила вице-председатель Центристской партии Кадри Симсон в Facebook.

"За ними в списке следуют Вадим Белобровцев, Аннели Отт, Эрки Сависаар, Андрей Коробейник, Таави Аас и Игорь Грязин", – добавила она.

Выборы в Еропарламент состоятся 26 мая.

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