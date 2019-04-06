Яна Тоом возглавила список центристов на выборах в Европарламент

"Я рада сообщить, что кроме важных шагов по формированию правительства, сегодня был представлен список Центристской партии на выборы в Европарламент. Наш список возглавляют Яна Тоом, Энн Ээсмаа и Ааду Муст", – сообщила вице-председатель Центристской партии Кадри Симсон в Facebook.