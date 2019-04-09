Сто литров топлива вылилось в кювет: фото с места ДТП

В понедельник, 8 апреля, в Тартумаа произошла авария с участием грузовика с полуприцепом.
В 16.17 в деревне Конгута волости Эльва грузовик вылетел в кювет и пробил топливный бак, из которого вытекло 100 литров топлива. Спасатели посыпали разлившееся топливо абсорбирующим веществом, опилками и торфом и собрали большую часть в пакеты.
На месте побывали и сотрудники Инспекции окружающей среды. Утилизация собранных топливных отходов и устранение оставшегося под машиной загрязнения - задача фирмы-владельца грузовика.