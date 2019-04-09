В семействе кухонной мебели появился неожиданный тренд. Приживется ли?

Кухня - центр притяжения. На кухне не только готовят еду, на кухне собирается за ужином вся семья. Кухни то открывают, соединяя с гостиными, то возвращают им двери, чтобы запахи не распространялись на всю квартиру. Меняется мода на кухонную мебель. Холодильники то встраивают в мебельную секцию, то наоборот, ставят отдельно да еще предпочитают найти модель яркого цвета. Вот и сейчас, появился новый тренд, который вполне можно использовать на большой кухне, где достаточно места для добавления шкафов, которых, как известно, много не бывает.