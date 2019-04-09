Вт, 9.04.2019
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  • В семействе кухонной мебели появился неожиданный тренд. Приживется ли?

В семействе кухонной мебели появился неожиданный тренд. Приживется ли?

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Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Мода изменчива и прихотлива. Станет ли популярной эта новинка, поразившая даже дизайнеров, размышляет портал Kodustiil

Кухня - центр притяжения. На кухне не только готовят еду, на кухне собирается за ужином вся семья. Кухни то открывают, соединяя с гостиными, то возвращают им двери, чтобы запахи не распространялись на всю квартиру. Меняется мода на кухонную мебель. Холодильники то встраивают в мебельную секцию, то наоборот, ставят отдельно да еще предпочитают найти модель яркого цвета. Вот и сейчас, появился новый тренд, который вполне можно использовать на большой кухне, где достаточно места для добавления шкафов, которых, как известно, много не бывает. 

Новинка заключается в том, что к деревянным шкафам или шкафам под дерево добавляется один-два покрашенных в яркий цвет шкафчика. Кстати, вариантов много: можно, наоборот, к крашеным шкафам добавить один деревянный. А можно просто покрасить один из имеющихся деревянных шкафов в красивый синий или зеленый, например, советует realsimple.com. 

Неожиданная комбинация крашенных в яркий цвет и некрашеных шкафов, по словам дизайнеров интерьера, вызвала интерес потребителей. Особенно когда хочется обновить кухню, а на смену всего гарнитура нет денег. 

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