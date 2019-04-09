В семействе кухонной мебели появился неожиданный тренд. Приживется ли?

Мода изменчива и прихотлива. Станет ли популярной эта новинка, поразившая даже дизайнеров, размышляет портал Kodustiil.
Кухня - центр притяжения. На кухне не только готовят еду, на кухне собирается за ужином вся семья. Кухни то открывают, соединяя с гостиными, то возвращают им двери, чтобы запахи не распространялись на всю квартиру. Меняется мода на кухонную мебель. Холодильники то встраивают в мебельную секцию, то наоборот, ставят отдельно да еще предпочитают найти модель яркого цвета. Вот и сейчас, появился новый тренд, который вполне можно использовать на большой кухне, где достаточно места для добавления шкафов, которых, как известно, много не бывает.
Новинка заключается в том, что к деревянным шкафам или шкафам под дерево добавляется один-два покрашенных в яркий цвет шкафчика. Кстати, вариантов много: можно, наоборот, к крашеным шкафам добавить один деревянный. А можно просто покрасить один из имеющихся деревянных шкафов в красивый синий или зеленый, например, советует realsimple.com.
I think you will be seeing a lot more of these green cabinets in coming projects. Obsessed with how it all worked out together. Love the combo of the wood and this cool vintage teal green custom color. #jungletoo - 👩🎨Designer: @studio818.design 📸Photography: @laiacona_photography - #vintagenautical #designbeyondinteriors #interiorarchitectureanddesign #studio818design #restore818homes #southfloridarealestate #southfloridahomes #southfloridainteriordesign #ftlauderdaleinteriors #fortlauderdaleinteriordesign #ftlauderdalerealestate #floridainteriordesign #ftlauderdale
Неожиданная комбинация крашенных в яркий цвет и некрашеных шкафов, по словам дизайнеров интерьера, вызвала интерес потребителей. Особенно когда хочется обновить кухню, а на смену всего гарнитура нет денег.