В Москве выставили на продажу усадьбу за четыре миллиарда рублей

В российской столице продается историческая усадьба, некогда принадлежавшая княжескому роду Трубецких. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство новостей «Москва» и материалы бюро недвижимости, занимающегося продажей объекта.
Расположенный в районе Хамовники дом оценили в 4,2 миллиарда рублей. Здание переоборудовано под офис класса А и может использоваться как штаб-квартира банка или посольство, полагают риелторы. В описании отмечается, что объект находится под круглосуточной охраной. Во внутреннем дворе усадьбы оборудована наземная парковка.
По данным агентства, в сентябре 1826 года усадьбу посещал Александр Пушкин. Во время Великой Отечественной войны на территории разместили зенитную батарею и ремонтную мастерскую военной техники.
Месяцем ранее в Подмосковье была выставлена на продажу усадьба Горетово, некогда принадлежавшая графу Алексею Бестужеву-Рюмину. Собственник оценил исторический объект в 100 миллионов рублей.