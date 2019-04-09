В Москве выставили на продажу усадьбу за четыре миллиарда рублей

Расположенный в районе Хамовники дом оценили в 4,2 миллиарда рублей. Здание переоборудовано под офис класса А и может использоваться как штаб-квартира банка или посольство, полагают риелторы. В описании отмечается, что объект находится под круглосуточной охраной. Во внутреннем дворе усадьбы оборудована наземная парковка.