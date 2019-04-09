Цитата года: Саша хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову

«Свое отношение к обвинению мы изложили в ходатайстве. В дополнение хочу обратить внимание на обстоятельства.

По первому эпизоду с Соловчуком — причинение легкого вреда. Как мы убедились, хулиганства там быть не могло, потому что обоюдная драка произошла после оскорбления Соловчуком Кокорина Александра.

Перед рукопашным конфликтом подсудимые выясняли, правильно ли они поняли, что он их оскорбил и зачем он это сделал. Соловчук ударил Мамаева первым. Где тут хулиганские побуждения?

О предварительном сговоре хочется сказать следующее: Мамаев правильно подметил, что это ни на чем не основано. Соловчук материализовался, что ли, у клуба, и тут же ему были оказаны побои?! Так не бывает.

Пак первоочередно оскорбил всех обвиняемых. На видео мы видим, когда Саша взял стул и подошел к столику Пака, и, согласно движениям, он хотел подсесть. Стул опустился сначала на пол. Потом после рефлекторного движения стул обрушился на голову.

Обращаю внимание суда, что у Соловчука установлено сотрясение. У Пака этого нет. Относительно хулиганства: все эти действия, которые применяются моему подзащитному, будут исследоваться показаниями очевидцев. Никто, кроме Пака, матом не ругался. Хулиганства нет и близко.

Обвинение предъявлено незаконно и необоснованно. Дело можно было расследовать в течение месяца. Раздули из конфликта такое вот уголовное дело. Давайте разбираться, ваша честь. Что было, а чего не было», – сказал Ромашов.