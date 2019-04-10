Таллинн может заморозить проект главной улицы столицы

Приостановленный осенью прошлого года проект строительства главной улицы Таллинна от площади Вабадузе до улицы Йыэ по Пярнускому и Нарвскому шоссе могут заморозить на неопределенное время, поскольку доступный на данный момент анализ дорожного движения не позволяет учесть последствия других крупных проектов в центре города, передает Rus.ERR.
«Я считаю, что главную улицу надо анализировать вместе с бульваром Эстония, потому что примерно в то же время начнется застройка участка на Рявала, 8, универмага „Каубамая“, бывшего участка Художественной академии, перестройка торгового центра „Виру“, появятся высотки в квартале Маакри. Мы должны отдавать себе отчет в том, что каждый новый проект неизбежно приводит к новым транспортным потокам», - пояснил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, который склоняется к заморозке проекта несмотря на то, что заказанный в октябре 2018 года анализ будет готов к 25 апреля.
Предыдущие анализы также не учитывают новую трамвайную линию, которая будет проложена по главной улице до терминала «Д» Таллиннского порта.
«Приведет ли это к автомобильным пробкам, скажем, до „Русалки“ в одном направлении и до площади Вабадузе в другом?» - задается вопросом Новиков, добавляя, что улица будет готова через два-три года, а к этому времени необходимо заранее предусмотреть, чтобы она вписывалась в архитектуру [будущих] транспортных потоков.