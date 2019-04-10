Таллинн может заморозить проект главной улицы столицы

«Я считаю, что главную улицу надо анализировать вместе с бульваром Эстония, потому что примерно в то же время начнется застройка участка на Рявала, 8, универмага „Каубамая“, бывшего участка Художественной академии, перестройка торгового центра „Виру“, появятся высотки в квартале Маакри. Мы должны отдавать себе отчет в том, что каждый новый проект неизбежно приводит к новым транспортным потокам», - пояснил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, который склоняется к заморозке проекта несмотря на то, что заказанный в октябре 2018 года анализ будет готов к 25 апреля.