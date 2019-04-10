Будущий министр экономики Таави Аас: снижения акцизов не будет

— До сих пор складывалось впечатление, что вступление в должность министра — скорее инициатива партии, чем ваша. Есть ли в вас внутренний огонь?

— Действительно, такие решения в одиночку не принимаются. Конечно, вместе с партией. Мэром тоже нельзя стать без партии. Но решение было мое и родилось в моей голове.

— Будущий министр финансов Мартин Хельме говорил Ärileht, что снизит акцизы на алкоголь. Не совсем ваша область, но как и на сколько снизятся акцизы?

— На самом деле, в коалиции сразу договорились о налоговом мире. Это значит, что ни поднятия, ни снижения налогов не будет. Учитывая баланс нашего бюджета, у нас просто нет пространства для маневров.

Правила бюджета могут нравиться или не нравиться, но они действуют, поэтому мы не можем ничего менять.

В экономике и бюджете у нас немного садомазо: когда экономика растет, бюджет нужно урезать и когда падает, его опять-таки нужно урезать. Это довольно сложная ситуация и если мы хотим попасть в число самых богатых стран Европы, то с такой бюджетной политикой сделать это практически невозможно.

— Есть ли что-то, что вы хотели бы сделать, но не можете из-за жестких правил?

— У Центристской партии было, например, внеочередное повышении пенсий (100 евро — прим. ред.), но ясно, что этого мы не можем сделать из-за правил бюджета.

— Поэтому коалиционный договор такой туманный и поверхностный?