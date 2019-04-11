График: кто из прошедших в Рийгикогу политиков не потратил на предвыборную кампанию ни цента

Участие в выборах в парламент влетело в копеечку всем партиям. Партии в основном получают деньги в виде членских взносов и пожертвований со стороны щедрых бизнесменов, пишет Postimees. Прошедшие в Рийгикогу партии частично финансируются государством. Поэтому вполне возможна ситуация, когда попавший в парламент политик не потратил из своего кармана ни цента. Из новоиспеченных парламентариев среди реформистов к ним относятся Кристен Михал, Хеле Эвераус, Юрген Лиги, Хейли Пурга, Калле Паллинг, Ээрик-Нийлес Кросс.