График: кто из прошедших в Рийгикогу политиков не потратил на предвыборную кампанию ни цента

Среди новоиспеченных членов Рийгикогу есть те, кто потратил на предвыборную кампанию и пожертвования партии десятки тысяч евро, но есть и те, кому это удалось с минимальными расходами, выясняется из представленного Комиссии по надзору за финснированием партий отчета.
Участие в выборах в парламент влетело в копеечку всем партиям. Партии в основном получают деньги в виде членских взносов и пожертвований со стороны щедрых бизнесменов, пишет Postimees. Прошедшие в Рийгикогу партии частично финансируются государством. Поэтому вполне возможна ситуация, когда попавший в парламент политик не потратил из своего кармана ни цента. Из новоиспеченных парламентариев среди реформистов к ним относятся Кристен Михал, Хеле Эвераус, Юрген Лиги, Хейли Пурга, Калле Паллинг, Ээрик-Нийлес Кросс.
В Центристской партии только Михаил Корб и Михаил Стальнухин смогли попасть в парламент, не потратив ни евро из собственного кармана.
Среди членов EKRE таких людей оказалось пять: Март Хельме, Лео Куннас, Пеэтер Эрнитс, Урмас Рейтельманн и Алар Ланеман.
В «Отечестве» только Юллар Сааремяэ сохранил свой кошелек нетронутым, а в Социал-демократической партии Хельмен Кютт.
Если же говорить о партиях, то самыми большими расходами выделяются центристы и отечественники.