Литва отозвала из России посла

Такое решение принято по двум причинам: из-за опроса посла в досудебном расследовании о выдаче визы и угроз в адрес посла из-за дела 13 января, говорят представители внешнеполитического ведомства.

"Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в деле 13 января", - сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал BNS, что присвоенный послу правоохранительными органами статус специального свидетеля делает его еще более уязвимым.

"Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим. (...) Возможно, ему некоторое время лучше не ехать в эту страну", - сказал министр. Статус спецсвидетеля присваивается в том случае, если лицо опрашивается о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.

В деле о торговле влиянием правоохранительные органы предъявили подозрения бывшему долголетнему дипломату Римантасу Шидлаускасу, гражданину России, владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

Прокуратура утверждает, что Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц, чтобы Насырову была выдана шенгенская виза.

Недавно Мотузас подтвердил BNS, что в конце марта Насырову и его сыну были выданы визы в посольстве Литвы в Москве на основании письменного приглашения Шидлаускаса.