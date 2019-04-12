Число пользователей Smart-ID в Эстонии продолжает расти быстрыми темпами

С конца 2018 года к услуге электронной идентификации Smart-ID на базе мобильного телефона в Эстонии присоединились около 50 000 человек, а общее число пользователей Smart-ID в Эстонии достигло 420 000 человек.
Об этом сообщил в пятницу разработчик решения SK ID Solutions.
Столь же быстрыми темпами популярность Smart-ID растет в Латвии и Литве, где число пользователей услуги достигло, соответственно, 750 000 и 830 000 человек, пишет rus.err.ee. В месяц для совершения сделок, входа в системы самообслуживания в интернете и электронного подписания документов Smart-ID уже используется более 40 млн раз.
В отличие от услуги Mobiil-ID, которая реализована на базе SIM-карты и оказывается в сотрудничестве с операторами мобильной связи, услуга Smart-ID является бесплатной.