Число пользователей Smart-ID в Эстонии продолжает расти быстрыми темпами

Столь же быстрыми темпами популярность Smart-ID растет в Латвии и Литве, где число пользователей услуги достигло, соответственно, 750 000 и 830 000 человек, пишет rus.err.ee. В месяц для совершения сделок, входа в системы самообслуживания в интернете и электронного подписания документов Smart-ID уже используется более 40 млн раз.