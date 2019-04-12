Внимание! На выходных электронные каналы SEB будут работать с перебоями

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба банка. В связи с проведением плановых работ 13 апреля с 4 до 8 часов утра могут возникнуть перебои в работе интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка, а также других электронных каналов, предупредил банк.