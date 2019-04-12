Внимание! На выходных электронные каналы SEB будут работать с перебоями

В субботу, 13 апреля, банк SEB будет проводить плановое обслуживание ИТ-систем.
Об этом сообщила в пятницу пресс-служба банка. В связи с проведением плановых работ 13 апреля с 4 до 8 часов утра могут возникнуть перебои в работе интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка, а также других электронных каналов, предупредил банк.
Карточные платежи и банкоматы будут работать без перебоев (за исключением 3D Secure идентификации при покупках в Интернете).
Банк принес своим клиентам извинения за возможные неудобства.
Служба поддержки клиентов банка SEB работает на телефоне 665 5100.