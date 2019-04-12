Пт, 12.04.2019
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  • Внимание! На выходных электронные каналы SEB будут работать с перебоями

Внимание! На выходных электронные каналы SEB будут работать с перебоями

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SEB

ФОТО: SEB

В субботу, 13 апреля, банк SEB будет проводить плановое обслуживание ИТ-систем.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба банка. В связи с проведением плановых работ 13 апреля с 4 до 8 часов утра могут возникнуть перебои в работе интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка, а также других электронных каналов, предупредил банк.

Карточные платежи и банкоматы будут работать без перебоев (за исключением 3D Secure идентификации при покупках в Интернете).

Банк принес своим клиентам извинения за возможные неудобства.

Служба поддержки клиентов банка SEB работает на телефоне 665 5100.

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