Huawei неожиданно анонсировала свой первый автомобиль

Huawei разработала автомобиль совместно с китайской автомобилестроительной компанией Dongfeng Motor, пишет ferra.ru. Сообщается, что машина будет поддерживать 5G, искусственный интеллект и облачные технологии. Вероятно, автомобиль будет беспилотным: управлять им будет компьютерная система. Также она будет задавать оптимальный маршрут движения, искать информацию в интернете по запросу пассажира и координировать работу всех остальных систем.

Как пишут СМИ, недавно Huawei и Dongfeng Motor начали сотрудничать с китайскими властями для разработки облачных платформ для интеллектуальных автомобилей. Сумма сделки составила 446 миллионов долларов.