Пт, 12.04.2019
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Huawei неожиданно анонсировала свой первый автомобиль

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January 11, 2019 - Warsaw, Poland - A mobile device with a Huawei logo is seen in this photo illustration on January 11, 2018. A Chinese employee of Huawei has been arrested in Poland on charges of espionage on behalf of the Chinese government. (Credit Image: © Jaap Arriens/NurPhoto via ZUMA Press)

ФОТО: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com

Стало известно, что один из крупнейших китайских производителей смартфонов Huawei собирается представить первый в истории компании автомобиль. Презентация состоится на Шанхайском международном автосалоне, который пройдет с 16 по 25 апреля.

Huawei разработала автомобиль совместно с китайской автомобилестроительной компанией Dongfeng Motor, пишет ferra.ru. Сообщается, что машина будет поддерживать 5G, искусственный интеллект и облачные технологии. Вероятно, автомобиль будет беспилотным: управлять им будет компьютерная система. Также она будет задавать оптимальный маршрут движения, искать информацию в интернете по запросу пассажира и координировать работу всех остальных систем.

Первый автомобиль Huawei покажут на следующей неделе

Как пишут СМИ, недавно Huawei и Dongfeng Motor начали сотрудничать с китайскими властями для разработки облачных платформ для интеллектуальных автомобилей. Сумма сделки составила 446 миллионов долларов.

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