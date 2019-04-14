Адвокат просит смягчить наказание стрелку из Копли

Присяжный адвокат Владимир Садеков ходатайствует о смягчении наказания 76-летнему Александру Якименко, которого в декабре прошлого года суд первой инстанции признал виновным в попытке убийства двух человек и приговорил к 15 годам лишения свободы.
В апелляционной жалобе, поданной в Таллиннский окружной суд, защитник просит отменить приговор Харьюского уездного суда от 7 декабря и вынести новое решение, по которому действия Якименко следует квалифицировать как причинение тяжких телесных повреждений и назначить ему более легкое наказание, сообщает Rus.ERR.
Также адвокат добивается снижения суммы выплат пострадавшим: с 30 000 евро и 50 000 евро до 10 000 евро каждому пострадавшему.
"Апелляция рассматривалась в порядке письменного производства, решение по ней будут вынесено 15 апреля", - сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.