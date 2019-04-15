Выборы в Финляндии с минимальным отрывом выиграли социал-демократы

На 200 мест в Эдускунте претендовали 2468 человек, в том числе 165 депутатов нынешнего созыва. В выборах участвовали в общей сложности 19 партий, девять из которых представлены в нынешнем парламенте.

Согласно предварительным результатам голосования, Социал-демократическая партия Финляндии набрала 17,7 процента голосов. Второе место заняли правые популисты из "Истинных финнов" - 17,5 процента, третье - консервативная Национальная коалиционная партия с 16,4 процента голосов. Либеральная партия "Финляндский центр" во главе с и.о. премьер-министра Юха Сипиля получает 14,8 процента голосов, экологи из из "Зеленого союза" - 10,8 процента. Остальные партии набрали менее 10 процентов голосов.

Таким образом, по предварительным данным, Социал-демократическая партия получает 40 мест в парламенте, "Истинные финны" - 39 мест, Национальная коалиционная партия - 38, "Финляндский центр" - 31, "Зеленый союз" - 20.

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