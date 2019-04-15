Вне дома: шеф-повар Пеэтер Пихель откроет ресторан в новом центре фотоискусства Fotografiska

Fotografiska использует силу фотоискусства, чтобы объединить общество, создать позитивное влияние и обратить внимание на различные актуальные темы. Это напрямую сочетается с концепцией нового ресторана Пеэтера Пихеля. «Своим видением мы хотим обратить внимание на то, что мы едим и пьем, а также вдохновить людей на воспитание в себе привычки осознанного потребления», - рассказывает Пеэтер Пихель.

Пеэтер Пихель работал в разных ресторанах в Эстонии, в Швеции и Франции (Bloom in the Park в Мальмё, Fäviken Magasinet в Ярпен и Fulgurances в Париже). В 2017 году Пеэтер был шеф-поваром ужинов во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

Концепция ресторана в центре Fotografiska будет сосредоточена вокруг идеи «устойчивого наслаждения шведского шеф-повара Пола Свенссона. В центре идеи находится еда, которая имеет отличный вкус и при этом не наносит вреда окружающей среде. За эту концепцию ресторан Fotografiska в Стокгольме получил много важных международный премий, в том числе в 2017 году был удостоен титула лучшего музейного ресторана Leading Culture Destination Awards.

Центр фотографии Fotografiska в Таллинне откроется в июне в «Красном доме» творческого городка Теллискиви. Ресторан будет расположен на верхнем этаже здания, благодаря чему оттуда откроется прекрасный панорамный вид на Тоомпеа и Каламая.

ФОТО: Salto Arhitektid

При сервировке блюд ресторан будет исходить из принципа бережного использования ресурсов. Например, передники персонала будут изготовлены из одеял, ящики для цветов - из железа с крыши церкви Св. Лаврентия в Курессааре, из старых противней будут изготовлены новые подносы для хлеба, а бутылки из-под вина получат новую жизнь благодаря студентам Академии искусств. От использования свечей и срезанных цветов было решено отказаться.

«Мы – не fine dining ресторан, мы предложим людям вкусную и честно приготовленную еду. Мы руководствуемся принципом lehest juureni, ninast sabani - от листа до корня, от носа до хвоста. Другими словами, все местные продукты, которые попадут к нам на кухню, будут максимально использованы, как для приготовления блюд, так и при смешивании коктейлей за барной стойкой. Минимальные отходы, которые неизбежно возникнут в ресторане, попадут в компост, через 24 часа из них получится земля, которую мы отдадим хуторянам, снабжающим ресторан продуктами, и другим местным ресторанам, которые сами выращивают, например, приправы». – говорит Пихель.