Раймонд Кальюлайд: сегодня Кая Каллас может рассчитывать на мой голос

Дело, конечно, не в том, что я внезапно превратился в поклонника Юргена Лиги, Кристена Михала, Андруса Ансипа и других известных реформистов, и мечтаю о том, чтобы все они снова стали министрами.

Смысл голосования в выражении поддержки Кае Каллас, которая сохранила достоинство и осталась верной своим принципам.

Кая Каллас исключила до выборов сотрудничество с EKRE и осталась верной данному обещанию после выборов. Председатель Центристской партии Юри Ратас также исключил сотрудничество с EKRE накануне выборов. Но теперь мы уже знаем, что центристы связались с представителями EKRE в первые же часы после обнародования результатов голосования!

Я считаю достойным всяческого сожаления решение возглавляемой Юри Ратасом Центристской партии пригласить в правительство праворадикальную и популистскую партию EKRE. Это плохо для нашей экономики и доходов людей, это подрывает доверие к нашему государству со стороны наших союзников и раскалывает наше общество.

Мне жаль, что Тоом, Кылварт и другие центристы не сделали ничего, чтобы сделка с EKRE не состоялась. Хотя я, конечно, понимаю, что первое место в списке кандидатов в депутаты Европарламента и пост мэра Таллинна - это серьезные аргументы.

Юри Ратас должен посмотреть правде в глаза и признать, что результаты выборов разочаровали. Центристская партия заняла второе место, количество парламентских мандатов сократилось. Личный результат Каи Каллас на выборах превысил результат Юри Ратаса более чем в два раза. Обычно председатель Центристской партии получал гораздо больше голосов, чем на этот раз.

Я понимаю, никому не нравится проигрывать. Но в демократическом государстве нужно исходить из результатов выборов.

Узурпация власти с помощью национал-радикалов лишает людей веры в то, что демократия и конституция еще что-то значат в Эстонии. Центристская партия должна отдавать себе в этом отчёт.