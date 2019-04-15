Раймонд Кальюлайд: сегодня Кая Каллас может рассчитывать на мой голос

Сегодня с Рийгикогу пройдет голосование по вопросу о предоставлении Кае Каллас полномочий для формирования правительства. Экс-центрист Раймонд Кальюлайд написал в своем блоге, что ему посоветовали воздержаться при голосовании, чтобы в преддверии выборов в Европарламент не навлечь на себя недовольство тех избирателей, которым не нравится Партия реформ. «Я уверен в том, что мои избиратели - весьма умные люди. Они прекрасно поймут, почему я в данной ситуации должен проголосовать за Каю Каллас», - подчеркивает он.
Дело, конечно, не в том, что я внезапно превратился в поклонника Юргена Лиги, Кристена Михала, Андруса Ансипа и других известных реформистов, и мечтаю о том, чтобы все они снова стали министрами.
Смысл голосования в выражении поддержки Кае Каллас, которая сохранила достоинство и осталась верной своим принципам.
Кая Каллас исключила до выборов сотрудничество с EKRE и осталась верной данному обещанию после выборов. Председатель Центристской партии Юри Ратас также исключил сотрудничество с EKRE накануне выборов. Но теперь мы уже знаем, что центристы связались с представителями EKRE в первые же часы после обнародования результатов голосования!
Я считаю достойным всяческого сожаления решение возглавляемой Юри Ратасом Центристской партии пригласить в правительство праворадикальную и популистскую партию EKRE. Это плохо для нашей экономики и доходов людей, это подрывает доверие к нашему государству со стороны наших союзников и раскалывает наше общество.
Мне жаль, что Тоом, Кылварт и другие центристы не сделали ничего, чтобы сделка с EKRE не состоялась. Хотя я, конечно, понимаю, что первое место в списке кандидатов в депутаты Европарламента и пост мэра Таллинна - это серьезные аргументы.
Юри Ратас должен посмотреть правде в глаза и признать, что результаты выборов разочаровали. Центристская партия заняла второе место, количество парламентских мандатов сократилось. Личный результат Каи Каллас на выборах превысил результат Юри Ратаса более чем в два раза. Обычно председатель Центристской партии получал гораздо больше голосов, чем на этот раз.
Я понимаю, никому не нравится проигрывать. Но в демократическом государстве нужно исходить из результатов выборов.
Узурпация власти с помощью национал-радикалов лишает людей веры в то, что демократия и конституция еще что-то значат в Эстонии. Центристская партия должна отдавать себе в этом отчёт.
P.S. Предвижу, что кто-нибудь из вице-председателей Центристской партии поспешит заявить о том, что мой голос, отданный за Каю Каллас, доказывает существование каких договоренностей с Партией реформ. Это не так, нет никаких договоренностей. Как депутат Рийгикогу, я исхожу из своих убеждений и из политической ситуации.