Победитель этапа "Тур де Франс" уличен в применении допинга

30-летний гонщик сдал позитивный анализ на соревнования 26 февраля. После известия о проваленном допинг-тесте работодатель спортсмена, команда Trek-Segafredo, разорвала отношения с Пантано: "Для нас спорт это прежде всего чистый и честный спорт. Такое поведение спортсмена для нас неприемлемо" - говорится в официальном сообщении Trek-Segafredo.