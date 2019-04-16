Победитель этапа "Тур де Франс" уличен в применении допинга

Колумбийский гонщик команды Trek-Segafredo Ярлисон Пантано сдал положительную пробу на ЭПО, передает Postimees.
30-летний гонщик сдал позитивный анализ на соревнования 26 февраля. После известия о проваленном допинг-тесте работодатель спортсмена, команда Trek-Segafredo, разорвала отношения с Пантано: "Для нас спорт это прежде всего чистый и честный спорт. Такое поведение спортсмена для нас неприемлемо" - говорится в официальном сообщении Trek-Segafredo.
Ярлисон Пантано является профессиональным велогонщиком с 2008 года. На его счету несколько выиграных соревнований второго эшелона велоспорта, а на главных турах Пантано отметился в 2016 году, выиграв 15-й этап веломногодневки "Тур де Франс".