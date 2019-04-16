Фото: на шоссе Таллинн-Нарва столкнулись грузовик и легковушка, двух человек увезли на скорой

На 199-м километре шоссе Таллинн-Нарва столкнулись легковой автомобиль Nissan и грузовик Volvo. "По предварительным данным, столкновение произошло, когда Nissan, двигавшийся со стороны Силламяэ в сторону Нарвы, выехал на встречную полосу, - говорит лейтенант патрульной службы Нарвского отделения полиции Олег Конорев. - По первичной информации, отклонение на встречную полосу могло произойти, когда управлявшая автомобилем женщина отвлеклась на находившегося в автомобиле ребенка".

По его словам, при столкновении пострадали 24-летняя и 64-летняя женщины, ребенок не пострадал. "Пятимесячный ребенок находился в правильно закрепленном детском кресле на заднем сидении", – добавил Конорев. Грузовым автомобилем управлял трезвый мужчина 1951 года рождения, он не пострадал.

Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе производство. "Просим всех водителей учитывать, что большую роль может сыграть даже одна секунда, когда по какой-то причине водитель не смотрит на происходящее на дороге, особенно передвигаясь на больших скоростях", - напомнил Конорев.