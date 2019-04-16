Смартфон Honor 20 Lite с тройной камерой в Европе будет стоить менее 300 евро

Известный инсайдер Роланд Куандт (Roland Quandt) на своей страничке в Twitter сообщил, что в европейском регионе, в частности, в Германии цена новинки составит 279,90 евро, пишет ixbt.com.

Эксперты сходятся во мнении о том, что Honor 20 Lite в Китае будет доступен под названием Honor 20i. Прием предварительных заказов на эту модель уже начался, а официальный анонс ожидается завтра.