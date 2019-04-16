Смартфон Honor 20 Lite с тройной камерой в Европе будет стоить менее 300 евро

Неделю назад стало известно о том, что совсем скоро подразделение Honor представит новые флагманские смартфоны, которые выйдут под названиями Honor 20 и Honor 20 Pro, а также более доступную модель Honor 20 Lite.
Известный инсайдер Роланд Куандт (Roland Quandt) на своей страничке в Twitter сообщил, что в европейском регионе, в частности, в Германии цена новинки составит 279,90 евро, пишет ixbt.com.
Эксперты сходятся во мнении о том, что Honor 20 Lite в Китае будет доступен под названием Honor 20i. Прием предварительных заказов на эту модель уже начался, а официальный анонс ожидается завтра.
Honor 20i получил экран диагональю 6,21 дюйма с соотношением сторон 19,5:9, однокристальную систему Kirin 710, от 4 до 6 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру с датчиками изображения разрешением 24, 8 и 2 Мп, а также аккумулятор емкостью 3400 мА•ч.