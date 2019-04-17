В Кремле назвали темы переговоров Путина с Кальюлайд

Президент России Владимир Путин 18 апреля в Москве обсудит с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд двусторонние отношения и поддержание стабильности и безопасности в балтийском регионе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что президент Эстонии посетит Москву с рабочим визитом.
«В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменяться мнениями по тематике поддержания стабильности и безопасности в балтийском регионе», - говорится в сообщении.