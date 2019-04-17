Ср, 17.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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  • В Кремле назвали темы переговоров Путина с Кальюлайд

В Кремле назвали темы переговоров Путина с Кальюлайд

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Владимир Путин.

ФОТО: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN POOL / EPA / Scanpix

Президент России Владимир Путин 18 апреля в Москве обсудит с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд двусторонние отношения и поддержание стабильности и безопасности в балтийском регионе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что президент Эстонии посетит Москву с рабочим визитом.

«В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменяться мнениями по тематике поддержания стабильности и безопасности в балтийском регионе», - говорится в сообщении.

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