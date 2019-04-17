Ратас пообещал придерживаться ответственного подхода в бюджетной политике

Лидер Центристской партии Юри Ратас, выступая в среду в Рийгикогу в качестве кандидата в премьер-министры, отметил, что в бюджетной политике коалиция Центристской партии, "Отечества" и EKRE будет придерживаться ответственного подхода.
«Мы должны гарантировать, что наш экономический рост будет вовлекающим, конкурентоспособным и устойчивым. При составлении государственного бюджета мы считаем правильным гарантировать упорядоченную и ответственную финансовую политику. Мы должны больше внимания уделять переобучению и другим мерам, которые позволят нашим людям быть конкурентоспособными на рынке труда и гарантируют качественную рабочую силу», - сказал Ратас.
По его словам, правительство должно поддерживать действующие в Эстонии предприятия. «Эстония ни в коем случае больше не является страной дешевой рабочей силы, поэтому мы должны сосредотачиваться на других преимуществах, которые у нас появятся перед Северными странами и ближним регионом. Одно из решений — это несомненно конкурентоспособные цены на энергетику, на которые государство может повлиять, создавать исключения, например, для энергоемкого производства», - отметил Ратас.
По словам Ратаса, в развитии экономики и предпринимательства нельзя забывать о принципах щадящего развития. «Меня очень радует, что по примеру остального мира и наши дети и молодежь демонстрируют все большую осведомленность об изменениях климата и экологии. Это значит, что мы смогли дома и в школе передать новым поколениями содержательную систему ценностей», - отметил Ратас.
По словам Ратаса, он считает крайне важным предлагать предприятиям большую поддержку в создании новых связей за границей и выходе на новые рынки. «Мы можем поощрить наши возможности в сфере экспорта, увеличив число экономических дипломатов и советников на важных для нас рынках», - сказал Ратас.
«Строительство цифрового общества сделало жизнь наших людей неизмеримо проще и удобнее. В заботе об этой визитной карточке крайне важно заниматься улучшением услуг и их переводом на новый уровень. Также следует продолжать программу э-резидентства 2.0 и создание сверхбыстрого интернет-сообщения», - сказал Ратас.
По словам Ратаса, для правительства несомненно крайне важно использовать опыт и знания профсоюзов. «Я как премьер-министр имел честь восстановить трехсторонние встречи с Центральным союзом профсоюзов Эстонии и Центральным союзом работодателей Эстонии. Я считаю крайне важным, чтобы подобные обширные дискуссии по вопросам рынка труда продолжались и в дальнейшем», - сказал Ратас.
По его словам, правительство будет смелее и в развитии инфрастрактуры и рассмотрит вариант привлечения кредитных средств для государственных инвестиций в инфраструктуру. При этом важно, чтобы при развитии основных шоссе менее крупные шоссе и гравийные дороги не остались без необходимого финансирования. «Мы должны инвестировать в создание качественной сети дорог по всей Эстонии», - сказал Ратас.
«В качестве одного из важных принципов мы при принятии решений будем гораздо больше учитывать мнения людей Эстонии в разных сферах государственной жизни и укрепим прямую демократию. Мы рассматриваем в качестве конструктивных и равных партнеров правительства экспертов, предпринимательские и гражданские объединения и представленные в Эстонии политические силы. Мы обязательно продолжим развивать проект нулевой бюрократии, который облегчит нашим людям и предпринимателям общение с государством и сократит требующиеся для него время и работу», - сказал Ратас.
Ратас назвал крайне важной работу с государственной стратегией развития «Эстония-2035», которая объединит все остальные государственные документы по стратегии и задаст единое направление формирующим политику и принимающим решение людям из разных сфер. По итогам работы родится опирающееся на ценности соглашение о том, как гарантировать сбалансированное развитие природной, социальной и экономической среды.
«Роль государства — создать тем самым возможности, чтобы люди в Эстонии могли участвовать в повышение нашего общего благополучия. Мы также сделаем государственную реформу одним из политических приоритетов на последующие четыре года. Мы хотим дальше развиваться в этой сфере, сокращая ненужную бюрократию и объем публичного сектора. Мы утвердим в плане деятельности правительства содержание и сроки этапов государственной реформы и примем соответствующие решения Рийгикогу. Я безусловно рассчитываю на сотрудничество со стороны всех парламентских партий, частного сектора и гражданских объединений», - сказал Ратас.
«В своей повседневной работе правительство основательно опирается на наших замечательных чиновников и на очень многих работающих на благо государства специалистов. Все они делают свою работу с большим чувством миссии и с душой и государство может на них рассчитывает. Разумеется, свой весомый вклад вносят и очень многие гражданские объединения, работа и зачастую добровольный вклад которых также направлены на развитие нашего общества и на повышение всеобщего благополучия», - сказал Ратас.
«Нашу общую ценность создают для Эстонии действующие здесь предприниматели, в деятельности очень многих из которых наряду с личным успехом отчетливо заметна и ответственность за успех нашего общества. Разумеется, я высоко ценю и нашу прессу, которая по всем признакам является самоотверженной, свободной и ответственной», - сказал Ратас.