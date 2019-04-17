Ратас пообещал придерживаться ответственного подхода в бюджетной политике

«Мы должны гарантировать, что наш экономический рост будет вовлекающим, конкурентоспособным и устойчивым. При составлении государственного бюджета мы считаем правильным гарантировать упорядоченную и ответственную финансовую политику. Мы должны больше внимания уделять переобучению и другим мерам, которые позволят нашим людям быть конкурентоспособными на рынке труда и гарантируют качественную рабочую силу», - сказал Ратас.

По его словам, правительство должно поддерживать действующие в Эстонии предприятия. «Эстония ни в коем случае больше не является страной дешевой рабочей силы, поэтому мы должны сосредотачиваться на других преимуществах, которые у нас появятся перед Северными странами и ближним регионом. Одно из решений — это несомненно конкурентоспособные цены на энергетику, на которые государство может повлиять, создавать исключения, например, для энергоемкого производства», - отметил Ратас.

По словам Ратаса, в развитии экономики и предпринимательства нельзя забывать о принципах щадящего развития. «Меня очень радует, что по примеру остального мира и наши дети и молодежь демонстрируют все большую осведомленность об изменениях климата и экологии. Это значит, что мы смогли дома и в школе передать новым поколениями содержательную систему ценностей», - отметил Ратас.

По словам Ратаса, он считает крайне важным предлагать предприятиям большую поддержку в создании новых связей за границей и выходе на новые рынки. «Мы можем поощрить наши возможности в сфере экспорта, увеличив число экономических дипломатов и советников на важных для нас рынках», - сказал Ратас.

«Строительство цифрового общества сделало жизнь наших людей неизмеримо проще и удобнее. В заботе об этой визитной карточке крайне важно заниматься улучшением услуг и их переводом на новый уровень. Также следует продолжать программу э-резидентства 2.0 и создание сверхбыстрого интернет-сообщения», - сказал Ратас.

По словам Ратаса, для правительства несомненно крайне важно использовать опыт и знания профсоюзов. «Я как премьер-министр имел честь восстановить трехсторонние встречи с Центральным союзом профсоюзов Эстонии и Центральным союзом работодателей Эстонии. Я считаю крайне важным, чтобы подобные обширные дискуссии по вопросам рынка труда продолжались и в дальнейшем», - сказал Ратас.

По его словам, правительство будет смелее и в развитии инфрастрактуры и рассмотрит вариант привлечения кредитных средств для государственных инвестиций в инфраструктуру. При этом важно, чтобы при развитии основных шоссе менее крупные шоссе и гравийные дороги не остались без необходимого финансирования. «Мы должны инвестировать в создание качественной сети дорог по всей Эстонии», - сказал Ратас.