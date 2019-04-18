Чт, 18.04.2019
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Песков: Россия не представляет угрозы ни для кого из соседей

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Дмитрий Песков.

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

Президент РФ Владимир Путин на встрече с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд заявил о безосновательности опасений стран Балтии по поводу якобы исходящей от России угрозы.

"Упомянули о НАТО, об опасениях Эстонии и ряда других стран Прибалтики по поводу безопасности. Убеждены в том, что они абсолютно безосновательны. Они искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Время" на Первом канале по итогам российско-эстонской встречи на высшем уровне.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия никогда не представляла и не представляет угрозы ни для кого из своих соседей.

Песков сообщил также, что на встрече затрагивалась тема положения русскоязычного меньшинства в странах Балтии. В связи с этим он отметил определенную гибкость, которую проявляют эстонские визави в плане отсрочки перехода русских школ на эстонский язык.

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