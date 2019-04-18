Песков: Россия не представляет угрозы ни для кого из соседей

"Упомянули о НАТО, об опасениях Эстонии и ряда других стран Прибалтики по поводу безопасности. Убеждены в том, что они абсолютно безосновательны. Они искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Время" на Первом канале по итогам российско-эстонской встречи на высшем уровне.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия никогда не представляла и не представляет угрозы ни для кого из своих соседей.