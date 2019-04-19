Эстонский национальный мужской хор зазвучит славянскими красками перед поездкой в Москву

Полсотни певцов Эстонского национального мужского хора (RAM), отмечающего в следующем сезоне 75-летие, в начале мая отправится на гастроли в Москву.
Эстонский коллектив примет участие в Московском Пасхальном фестивале Валерия Гергиева. Непосредственно перед московскими гастролями хор даст концерт в Таллинне, представив на суд публики программу под названием «Славянские краски». Прославленный коллектив под руководством Микка Юлеоя выступит в Страстную пятницу, 26 апреля, в 19:00 в столичной Методистской церкви.
В пасхальную программу вошли сочинения, созданные под влиянием православной музыкальной культуры. На концерте прозвучат как старые, так и новые произведения армянских, русских, украинских, польских и эстонских авторов – Владимира Агопова, Галины Григорьевой, Павла Лукашевского, Андреса Лемба, Рихо Эско Майметса, Павла Чеснокова, Николая Кедрова. Выступление в Таллинне станет для хора своеобразной генеральной репетицией перед ответственными гастролями в Москве.
Эстонский национальный мужской хор был основан почти 75 лет назад крупнейшей фигурой эстонской хоровой музыки, дирижером и композитором Густавом Эрнесаксом. В 2004 году RAM впервые завоевал для Эстонии премию "Грэмми" в категории хоровой музыки (запись кантат Сибелиуса для фирмы Virgin Classics, дирижер Пааво Ярви).
Начиная с 2011 года художественным руководителем и главным дирижером хора является Микк Юлеоя. Репертуар RAMа простирается от Ренессанса до музыки 21-го века. За свою долгую историю Эстонский национальный мужской хор объездил с концертами почти весь мир, включая страны Европы и бывшего Советского Союза, Израиль, США, Канаду, Китай и Сингапур. Не так давно хор вернулся из поездки в Японию.