Эстонский национальный мужской хор зазвучит славянскими красками перед поездкой в Москву

Эстонский коллектив примет участие в Московском Пасхальном фестивале Валерия Гергиева. Непосредственно перед московскими гастролями хор даст концерт в Таллинне, представив на суд публики программу под названием «Славянские краски». Прославленный коллектив под руководством Микка Юлеоя выступит в Страстную пятницу, 26 апреля, в 19:00 в столичной Методистской церкви.

В пасхальную программу вошли сочинения, созданные под влиянием православной музыкальной культуры. На концерте прозвучат как старые, так и новые произведения армянских, русских, украинских, польских и эстонских авторов – Владимира Агопова, Галины Григорьевой, Павла Лукашевского, Андреса Лемба, Рихо Эско Майметса, Павла Чеснокова, Николая Кедрова. Выступление в Таллинне станет для хора своеобразной генеральной репетицией перед ответственными гастролями в Москве.

Концерт в церкви Св. Иоанна (Санкт-Петербург) 8 апреля 2017 года ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Эстонский национальный мужской хор был основан почти 75 лет назад крупнейшей фигурой эстонской хоровой музыки, дирижером и композитором Густавом Эрнесаксом. В 2004 году RAM впервые завоевал для Эстонии премию "Грэмми" в категории хоровой музыки (запись кантат Сибелиуса для фирмы Virgin Classics, дирижер Пааво Ярви).