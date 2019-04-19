Исследование: почти половина молодых европейцев отдыхает вместе с родителями

К такому выводу пришли аналитики сайта My Late Deals. О результатах исследования сообщает Travel Daily News.
Эксперты интернет-сервиса опросили около 2 000 британцев в возрасте от 18 до 34 лет, пишет turizm.ru. Согласно результатам, почти половина — 45% — молодых европейцев обычно отдыхают вместе с родителями. Из них примерно 25% ожидает, что мама и папа оплатят поездку или покроют большую часть расходов.
Однако главной причиной отпуска с родителями 41% молодых путешественники называют то, что им нравится проводить с ними время. Еще 4% заявили, что отдыхают с родней, если им больше не с кем.
Другая часть респондентов — около 10% — сообщили, что они вынуждены поехать отдыхать с родителями, так как в противном случае им придется выбирать более бюджетные варианты или вовсе остаться дома. И только четверть молодых европейцев — 22,3% — заявили, что никогда не будут проводить отпуск с родителями.