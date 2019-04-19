Исследование: почти половина молодых европейцев отдыхает вместе с родителями

Эксперты интернет-сервиса опросили около 2 000 британцев в возрасте от 18 до 34 лет, пишет turizm.ru. Согласно результатам, почти половина — 45% — молодых европейцев обычно отдыхают вместе с родителями. Из них примерно 25% ожидает, что мама и папа оплатят поездку или покроют большую часть расходов.

Однако главной причиной отпуска с родителями 41% молодых путешественники называют то, что им нравится проводить с ними время. Еще 4% заявили, что отдыхают с родней, если им больше не с кем.