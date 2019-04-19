Сборную России по хоккею на ЧМ усилят минимум шестеро легионеров из НХЛ

Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, пишет Newsru.com.

Как говорится на официальной странице ФХР в Facebook, свое согласие помочь национальной команде выразили форварды Евгений Малкин ("Питтсбург"), Никита Кучеров ("Тампа"), Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес"), Артем Анисимов ("Чикаго"), защитник Михаил Сергачев ("Тампа"), а также голкипер Андрей Василевский ("Тампа").

Ковальчук прибудет в расположение сборной 22 апреля, Малкин, Кучеров, Сергачев и Анисимов - до 27, а у Василевского будет еще день в запасе.

📢 Глава штаба сборной Роман Ротенберг рассказал о подготовке национальной команды и о приезде вызванных игроков НХЛ https://t.co/rRzniAC8u3 #Redmachine #снамироссия pic.twitter.com/Hu2Ymh35dF — Хоккей России (@russiahockey) 19 апреля 2019 г.

"Мы поддерживаем контакты со всеми кандидатами в сборную на протяжении всего сезона, в том числе и с игроками НХЛ. Мы получили все необходимые разрешения из клубов и подтверждения самих хоккеистов", - уточнил Ротенберг.