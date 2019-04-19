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Сборную России по хоккею на ЧМ усилят минимум шестеро легионеров из НХЛ

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Евгений Малкин на Матче всех звезд НХЛ 30.01.2016.

ФОТО: BRUCE BENNETT/AFP

На чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая, сборную России усилят минимум шестеро легионеров из заокеанской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), досрочно закончивших борьбу за Кубок Стэнли.

Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, пишет Newsru.com.

Как говорится на официальной странице ФХР в Facebook, свое согласие помочь национальной команде выразили форварды Евгений Малкин ("Питтсбург"), Никита Кучеров ("Тампа"), Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес"), Артем Анисимов ("Чикаго"), защитник Михаил Сергачев ("Тампа"), а также голкипер Андрей Василевский ("Тампа").

Ковальчук прибудет в расположение сборной 22 апреля, Малкин, Кучеров, Сергачев и Анисимов - до 27, а у Василевского будет еще день в запасе.

"Мы поддерживаем контакты со всеми кандидатами в сборную на протяжении всего сезона, в том числе и с игроками НХЛ. Мы получили все необходимые разрешения из клубов и подтверждения самих хоккеистов", - уточнил Ротенберг.

"Тампа" и "Питтсбург" не смогли преодолеть первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли, а "Лос-Анджелес" и "Чикаго" вовсе остались за бортом плей-офф.

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