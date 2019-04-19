Плакат Петра Порошенко. ФОТО: GLEB GARANICH / REUTERS

Президентскую гонку на Украине можно по праву назвать одной из ключевых тем для российских СМИ.

Вопрос о том, сможет ли шоумен Владимир Зеленский, не обладающим каким-либо политическим опытом, обойти действующего президента Петра Порошенко, пестрит в заголовках газет и телеканалов.

При этом на протяжении всей кампании прокремлевские газеты и государственные телеканалы регулярно выставляли Порошенко в негативном свете, представляя его как политика-ветерана, которому не удалось достичь каких-либо значительных результатов за пять лет президентства.

При освещении его кандидатуры провластные СМИ также неоднократно прибегали к манипуляциям и передергиваниям. В отличие от Порошенко, сообщения о его сопернике и лидере первого тура голосования Зеленском были более нейтральны по тону.

Служба мониторинга Би-би-си попыталась разобраться, изменилась ли картина накануне второго тура президентских выборов, и пришла к выводу, что недостоверная информация в репортажах все еще встречается довольно регулярно, особенно если речь идет о действующем президенте и его команде.

Вот лишь несколько примеров.

Утверждение: В штабе Порошенко не знают правил проведения дебатов.

"Порошенко настаивает, они [дебаты] должны пройти не на стадионе, а в студии общественного телевидения, мол, так предписывает закон. То, что место проведения встречи нигде официально не закреплено, в штабе президента, судя по всему, не знают" (программа "Вести", Россия 1, 15 апреля).

Факт-чек: Место проведения дебатов закреплено в постановлении № 472Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины от 5 мая 2014 года. Согласно документу, теледебаты между кандидатами происходят в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Неясно, что корреспондент "Вестей" подразумавает под "официальным" источником информации о дебатах, однако в данном случае говорить о том, что команда действующего президента не в курсе правил их проведения, некорректно.

Утверждение: Фальсификации помогли Порошенко пройти во второй тур.

"На прошлой неделе мы уже рассказывали о том, как именно Порошенко проскользнул во второй тур, украв эту возможность у Юлии Тимошенко. Сегодня мы добавим еще некоторые детали, опираясь на открытые данные ЦИКа Украины и анализ официальных наблюдателей из общественной организации Украины "Европейский координационный совет". И вот если проанализировать цифры по явке, то мы увидим колонку со средней явкой по различным областям.

Вот, например, Винницкая область.Средняя явка по региону - 65%. А на участке 051589 - стопроцентная явка. Все, как один прямо строем пошли голосовать. Все стопроцентно оказались здоровы, на месте и захотели отдать свой голос.

И вот далее таких участков очень много. Смотрим: в Киевской области средняя явка 66%, но на участке 321321 - 100%. Та же картина на участке номер 350847 Кировоградской области, при средней явке по региону в 62% там все 100% исполнили свой долг". (Дмитрий Киселев, "Вести Недели",Россия 1, 14 апреля).

"Там, где была очень высокая явка, и поддержка действующего президента была наивысшей. Таким образом действующий президент мог приобрести примерно 250 тысяч голосов, если по скромным подсчетам" (представитель Европейского координационного совета, "Вести Недели", Россия 1, 14 апреля)

Факт-чек: В этих заявлениях сразу несколько неточностей.

Во-первых, два из трех избирательных участков, упомянутых Дмитрием Киселевым, являются специальными - они расположены на территории тюрем. Речь идет об участке 051589 в Виннице, а также 321321 в Киевской области. Учитывая особый статус участков, неудивительно, что явка в них была крайне высокая.

Участок 350847 в Кировградской области не носит специального характера, однако, по официальным данным ЦИК, явка на нем не была стропроцентной. Из 2229 избирателей, внесенных в список, в первом туре проголосовало 1455.

Что касается слов представителя "Европейского координационного совета" о якобы "наивысшей" поддержке Порошенко там, где была высокая явка, то они идут вразрез с данными ЦИК.

Так, ни в одном из трех вышеназванных участков Порошенко не набрал большинства голосов. Согласно официальным данным, на участках 051589 и 321321 большинство проголосовало за Тимошенко, а на участке 350847 с большим отрывом лидировал Зеленский.

В довершение всего "Вести Недели" в своем сюжете перепутали имена спикеров от организации, показав вместо заявленного Андрея Сички его коллегу Владислава Сысака.

Утверждение: За Порошенко голосуют сельские пенсионеры без образования.

"По данным соцопросов, голосуют за Порошенко преимущественно сельские пенсионеры без высшего образования (диплом имеют только 22%его избирателей) - люди легковерные и внушаемые. За Зеленского, исходя из тех же исследований, голосовали преимущественно образованные горожане и студенты". (статья "Порошенко сдал кровь в США",Российская газета, 11 апреля).

Факт-чек: Хотя автор статьи не уточняет, о каких именно исследованиях идет речь, скорее всего, имеются ввиду данные Национального экзит-полла, проведенного консорциумом, в состав которого входят фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Согласно данным исследования об особенностях электората кандидатов, Зеленский действительно пользуется большой поддержкой среди молодежи. Так, в группе избирателей от 18 до 29 лет за него проголосовало 57% избирателей, в то время как за Порошенко - лишь 14.

По статистике, за действующего президента действительно активно голосуют люди старшего возраста, однако было бы неверно утверждать, что это преимущественно жители села без высшего образования.

По данным этого же опроса, половина избирателей, поддерживающих Порошенко - люди с высшим и незаконченным высшим образованием.

Также в опубликованных данных исследования говорится, что наибольший процент сельского электората - у Олега Ляшко (62%) и Юлии Тимошенко (43%). При этом указывается, что основная часть электората Порошенко - более 40% - жители областных центров.

Утверждение: Украинские власти запрещают публиковать соцопросы перед выборами.

"Украина. Осталась ровно неделя до решающего второго тура президентских выборов. Голосование пройдет уже в следующее воскресенье. Пока соотношение предпочтений по оставшимся двум кандидатам - Зеленскому и Порошенко - 61% на 24% при 15 неопределившихся. Вот таблица от украинской социологической группы "Рейтинг". Данные опубликованы, несмотря на запреты со стороны действующей власти в Киеве". (Дмитрий Киселев, "Вести Недели", Россия 1,14 апреля).

Факт-чек: Неясно, о каком именно запрете со стороны властей говорит Дмитрий Киселев. Однако в статье 56 закона "О выборах президента Украины" речь идет лишь о запрете на публикацию соцопросов "в течение последних двух дней перед днем выборов (перед днем повторного голосования )". Также в документе предусмотрен запрет на публикацию результатов опросов непосредственно в день выборов или в день повторного голосования до его окончания.