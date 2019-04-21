«Хватит насиловать страну»: Зеленского на участке встретила активистка Femen

Владимир Зеленский проголосовал на избирательном участке в Киеве. По пути на участок его встретила одна из активисток Femen.
Во втором туре выборов президента Украины уже проголосовал кандидат Владимир Зеленский. По пути на избирательный участок одна из активисток Femen встретила его возле участка с криками: "Хватит насиловать страну", сообщает РБК-Украина.
После голосования Зеленский обратился к присутствующим на участке СМИ, поздравил всех с Вербным воскресеньем и объявил, что сегодня обязательно будет победа украинцев.
"Надеюсь, что сегодня будет победа честного выбора. Мы объединили Украину, уже объединили журналистов", - подчеркнул он и пригласил СМИ на брифинг в свой штаб после закрытия участков.
Как сообщила Украинская правда, Зеленский заявил, что у него прекрасное настроение, поскольку утром позавтракал с семьей, а жена включила ему песни Эминема. Также он отметил, что чувствует, что все будет хорошо.