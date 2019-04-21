«Хватит насиловать страну»: Зеленского на участке встретила активистка Femen

Во втором туре выборов президента Украины уже проголосовал кандидат Владимир Зеленский. По пути на избирательный участок одна из активисток Femen встретила его возле участка с криками: "Хватит насиловать страну", сообщает РБК-Украина.

После голосования Зеленский обратился к присутствующим на участке СМИ, поздравил всех с Вербным воскресеньем и объявил, что сегодня обязательно будет победа украинцев.

"Надеюсь, что сегодня будет победа честного выбора. Мы объединили Украину, уже объединили журналистов", - подчеркнул он и пригласил СМИ на брифинг в свой штаб после закрытия участков.