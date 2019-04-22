Виктория Ладынская-Кубитс не собирается покидать партию Isamaa

"Я с самого начала говорила, что партия Isamaa - это мое мировоззрение, здесь я не кривлю душой. Я политик, который пришел поддерживать свое мировоззрение. Я выбрала эту партию и продолжаю защищать ее интересы. Если я вдруг выйду из партии, то это будет означать, что я вообще уйду из политики", - заявила Ладынская-Кубитс на телеканале ETV+.