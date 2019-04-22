Видео: полиция подозревает одного из этих мужчин в совершении преступления и просит помощи

Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, который на видео находится с правой стороны. Его подозревают в совершении в Старом городе преступления против личности.
Подозреваемый говорит на русском языке, ему 30-40 лет, рост 180 см. У него черные волосы и крепкое телосложение. Он был одет в синюю спортивную водолазку и темные брюки.
Если вы знаете запечатленного на видео мужчину, звоните в Кесклиннаский полицейский участок по телефонам 6124244 и 51994953 или пишите на электронную почту katrin.korniltsev@politsei.ee.