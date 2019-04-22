Пн, 22.04.2019
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  • Видео: полиция подозревает одного из этих мужчин в совершении преступления и просит помощи

Видео: полиция подозревает одного из этих мужчин в совершении преступления и просит помощи

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Полиция  просит помощи в установлении личности мужчины, который на видео находится с правой стороны. Его подозревают в совершении в Старом городе преступления против личности.

Подозреваемый говорит на русском языке, ему 30-40 лет, рост 180 см. У него черные волосы и крепкое телосложение. Он был одет в синюю спортивную водолазку и темные брюки.

Если вы знаете запечатленного на видео мужчину, звоните в Кесклиннаский полицейский участок по телефонам 6124244 и 51994953 или пишите на электронную почту katrin.korniltsev@politsei.ee.

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