Дорогая рабочая сила стала причиной роста цен на жилье

В первом квартале на рост индекса строительных цен в годовом сравнении больше всего повлияло удорожание рабочей силы, она в общем удорожании индекса дала 57 процентов.

В первом квартале года удорожание составило 1,1 процента, рост на материалы составил 0,3 процента. Расходы на пользование механизмами при понижении цен на аренду ручных инструментов понизились на 0,3 процента.

Индекс цен ремонтных работ и работ по реконструкции вырос за год на 2,4, а по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 0,6 процента.

Индекс строительных цен учитывает четыре группы сооружений: частные коттеджи, многоквартирные дома, промышленные и офисные здания. Индекс цен ремонтно-реконструкционных работ касается служебных зданий.