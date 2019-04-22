Дорогая рабочая сила стала причиной роста цен на жилье

В первом квартале этого года индекс строительных цен вырос за год на два процента, а по сравнению с четвертым кварталом 2018 года на 0,5 процента, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента статистики.
В первом квартале на рост индекса строительных цен в годовом сравнении больше всего повлияло удорожание рабочей силы, она в общем удорожании индекса дала 57 процентов.
В первом квартале года удорожание составило 1,1 процента, рост на материалы составил 0,3 процента. Расходы на пользование механизмами при понижении цен на аренду ручных инструментов понизились на 0,3 процента.
Индекс цен ремонтных работ и работ по реконструкции вырос за год на 2,4, а по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 0,6 процента.
Индекс строительных цен учитывает четыре группы сооружений: частные коттеджи, многоквартирные дома, промышленные и офисные здания. Индекс цен ремонтно-реконструкционных работ касается служебных зданий.
Индекс строительных цен выражает изменения в стоимости строительных работ на уровне прямых расходов на строительной площадке. Учитывающиеся в качестве прямых расходов ресурсы поделены на три группы: рабочая сила, строительные машины и материалы.