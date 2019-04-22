Пестрое прошлое Мартина Хельме как бизнесмена: «Это не касается Большого Брата»

«Возможно, я заплатил за телефон из своего кармана и нечаянно положил квитанцию в документы бухгалтерии. У меня самого есть деньги», - пояснил Мартин Хельме в 2008 году перед судом, почему среди его чеков его только что обанкротившегося предприятия был счет за телефон Nokia, за который он заплатил наличными как частное лицо.

Но три пары штанишек для девочек, три блузки для девочек, один зефирный торт и гуляш? Или женские стринги, лифчик и Õhtuleht? «Блузки-штаны, наверное, они остались потому, что мясо и и Õhtuleht мы на работе все-таки использовали, - пояснил Хельме. – Счет за белье… вместе со мной работала моя жена, наверное, это счет за ее рабочую одежду». Летняя обувь? «Летние туфли и шлепанцы куплены для работников. Работала моя жена и ее сестра. Когда обувь открытая, размер не всегда важен».

Фирма, о которой идет речь, носила название Pärlselja Meelelahutus, и ею Мартин Хельме управлял вместе со своей женой Ээвой Хельме. Фирма держала в Таллинне на углу улиц Сауна и Вяйке-Каярья кафе-бар под названием Martini Jazz Cafe. Там предлагали еду и напитки, часто бывали выступления джаз-музыкантов; второе стоило 35 крон. За прилавком хозяйничали сами Мартин и Ээва Хельме, у них также работала повар Елена.

Но бизнес не просуществовал долго: фирма проработала лишь с марта по осень 2007 года. За это время ей не удалось ни разу выйти в плюс, пояснил Хельме временному банкротному управляющему. К середине ноября, помимо мелких задолженностей по поставкам и крупного долга перед собственниками (Хельме) замаячил и долг за аренду перед собственником. Из-за долга кафе просто выставили из арендуемого помещения.

Предпочли одного кредитора

Но без коммерческой деятельности исчез вообще какой бы то ни было доход. «С 20 ноября 2007 года OÜ Pärlselja Meelelahutus, по сути, не вела коммерческой деятельности», - сообщил Хельме управляющему. Впоследствии перед судом Хельме также подтвердил, что фирма стала неплатежеспособной, когда ее выставили из арендуемого помещения.

Заявление о банкротстве Pärlselja Meelelahutus подала лишь 23 ноября. Днем ранее, 22 ноября, фирма сделала последний платеж со своего банковского счета – 10 000 Мартину Хельме, который в тот момент был крупнейшим ее кредитором.

Перед судом Хельме заявил, что деньги можно было забрать. «10 000 крон я забрал, поскольку фирма закрылась и коммерческой деятельности не велось, и я их забрал. У меня был самый крупный долг. Я не согласен оплачивать расходы временного банкротного управляющего. Я инвестировал в эту фирму», - заявил он.