В демократиях «игры с нулевой суммой» не бывает

Итак, президентские выборы в Украине выиграл Владимир Зеленский, о котором еще полгода назад никто не думал как о реальном кандидате. Но несмотря на высокий результат (более 73% голосов во втором туре, по официальным данным на утро понедельника), это не означает, что он теперь становится каким-то «бесспорным вождем». Как не означает и «абсолютного проигрыша» Петра Порошенко.
Удивительно, что Украина, добивавшаяся народовластия тяжело, через серию революционных Майданов (2004, 2013-2014), демонстрирует сегодня очень высокий уровень демократии. Открытым стадионным дебатам кандидатов в президенты могли бы позавидовать и страны, в которых демократия уже существует веками. Порошенко там остро критиковал Зеленского – но узнав результаты выборов, спокойно их признал и пожелал будущему президенту успеха. Сами по себе президентские выборы изначально были непредсказуемыми – как и положено в демократических странах.
Это вовсе не «игра с нулевой суммой», когда победитель получает всё, а проигравший ничего. Проигрыш на президентских выборах для Петра Порошенко вовсе не означает ухода на «политическую пенсию». Осенью состоятся выборы в Верховную Раду, и в новом парламенте экс-президент вполне может взять реванш.
Вообще, личность президента в демократиях никогда не преувеличивается. Президент четко понимает, что его всегда могут переизбрать и не отождествляет страну с собственным пребыванием на высшей государственной должности. Ошибкой Порошенко стало то, что он попытался подражать своему главному геополитическому сопернику – Путину, пропаганда его штаба доходила до утверждений, будто бы без него «страна рухнет». Это выглядело зеркальным отражением известной фразы путинского чиновника Володина: «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России». В нынешней Российской Федерации статус президента принято абсолютизировать, это некий микс царизма и советского вождизма. Но в Украине (здесь и далее по просьбе автора сохранено авторское написание. - прим. ред.) такая модель не прошла.
В демократических странах власть президента далеко не абсолютна. И это тоже «игра с ненулевой суммой». Например, судьи в разных штатах способны отменять указы Дональда Трампа. И вообще – американский президент довольно ограничен в своих действиях Конгрессом и другими политическими институтами, которые не позволяют сделать его власть единоличной.
На прошлой неделе некоторые представители эстонской общественности критиковали президента Керсти Кальюлайд за ее визит к Путину и слова о нем как о «конструктивном партнере». Да, возможно, некоторые дипломатические любезности действительно были излишними, учитывая продолжение российской агрессивной политики по отношению к Украине и официальной антиевропейской пропаганды. Однако вряд ли это способно изменить внешнюю политику Эстонии. Ее определяет не только президент персонально – тем более в парламентской республике.
Украина выстоит в этой войне – именно потому, что там не опасаются свободных демократических выборов.
Беда постсоветских стран (кроме Балтии) в том, что в них всё слишком зависит от личности президента. И такая ситуация часто порождает персоналистские диктатуры несменяемого «батьки» или «елбасы». Но Украина, кажется, вышла из этой парадигмы. Впрочем, президентские выборы в этой стране всегда были непредсказуемыми, точнее, предсказуемым там является лишь одно – на выборах всегда побеждает не «преемник», но оппонент действующего президента. На два срока президентом Украины удалось остаться лишь Леониду Кучме в 1999 году – но тогда его оппонентом оказался коммунист Симоненко, и народ выбрал «меньшее зло».
А вот попытка Порошенко оправдать свое выдвижение на второй срок «военным временем» провалилась. Социальные проблемы, о которых говорил Зеленский, оказались для избирателей важнее военно-патриотической риторики, на которую упирал Порошенко. Принцип «война всё спишет» в Украине не сработал.
Тем не менее, Украина выстоит в этой войне – именно потому, что там не опасаются свободных демократических выборов. Эти выборы уже сами по себе – показатель необратимой европеизации страны. А пропаганда бесконечной «борьбы с врагами», расхожая в нынешней России и изолирующая ее от окружающего мира, в Украине не приживается.
Российская политика, в отличие от европейской, сегодня представляет собой именно «игру с нулевой суммой». У Путина просто не существует никаких серьезных политических оппонентов – все они подавлены, заклеймлены «пятой колонной» и «иностранными агентами». Такие предвыборные дебаты, как в Украине, когда действующий президент вынужден при массовой публике и в прямом эфире отвечать на острые вопросы молодого соперника, в России абсолютно невозможны. Однако эта «игра с нулевой суммой» представляет главную опасность для самого «национального лидера», уверенного в своей незаменимости. Потому что при любых переменах (а они в России бывают внезапны и стремительны) вся его политика также окажется «обнулена». Поскольку он не оставляет для оппозиции никакого легального политического пространства, он и сам не сможет на него рассчитывать при любом историческом повороте. В России сегодня любят рассуждать об «исторических традициях», но одна из главных российских политических традиций – это революция.