В демократиях «игры с нулевой суммой» не бывает

Удивительно, что Украина, добивавшаяся народовластия тяжело, через серию революционных Майданов (2004, 2013-2014), демонстрирует сегодня очень высокий уровень демократии. Открытым стадионным дебатам кандидатов в президенты могли бы позавидовать и страны, в которых демократия уже существует веками. Порошенко там остро критиковал Зеленского – но узнав результаты выборов, спокойно их признал и пожелал будущему президенту успеха. Сами по себе президентские выборы изначально были непредсказуемыми – как и положено в демократических странах.

Это вовсе не «игра с нулевой суммой», когда победитель получает всё, а проигравший ничего. Проигрыш на президентских выборах для Петра Порошенко вовсе не означает ухода на «политическую пенсию». Осенью состоятся выборы в Верховную Раду, и в новом парламенте экс-президент вполне может взять реванш.

Вообще, личность президента в демократиях никогда не преувеличивается. Президент четко понимает, что его всегда могут переизбрать и не отождествляет страну с собственным пребыванием на высшей государственной должности. Ошибкой Порошенко стало то, что он попытался подражать своему главному геополитическому сопернику – Путину, пропаганда его штаба доходила до утверждений, будто бы без него «страна рухнет». Это выглядело зеркальным отражением известной фразы путинского чиновника Володина: «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России». В нынешней Российской Федерации статус президента принято абсолютизировать, это некий микс царизма и советского вождизма. Но в Украине (здесь и далее по просьбе автора сохранено авторское написание. - прим. ред.) такая модель не прошла.

В демократических странах власть президента далеко не абсолютна. И это тоже «игра с ненулевой суммой». Например, судьи в разных штатах способны отменять указы Дональда Трампа. И вообще – американский президент довольно ограничен в своих действиях Конгрессом и другими политическими институтами, которые не позволяют сделать его власть единоличной.

На прошлой неделе некоторые представители эстонской общественности критиковали президента Керсти Кальюлайд за ее визит к Путину и слова о нем как о «конструктивном партнере». Да, возможно, некоторые дипломатические любезности действительно были излишними, учитывая продолжение российской агрессивной политики по отношению к Украине и официальной антиевропейской пропаганды. Однако вряд ли это способно изменить внешнюю политику Эстонии. Ее определяет не только президент персонально – тем более в парламентской республике.

Украина выстоит в этой войне – именно потому, что там не опасаются свободных демократических выборов.