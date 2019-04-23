Фото: в пляжном районе Пярну ждет покупателя уютная квартира

Квартира находится в доме, построенном три года назад неподалеку от отеля Strand, рассказывает портал Kodustiil.
Высокие потолки, много больших окон, больше похожих на стеклянные стены - светлая двухкомнатная квартира площадью 44,3 квадратных метра современно оформлена с использованием высококачественных отделочных материалов и современных приемов.
Квартира продается со всей мебелью и техникой. Собственник квартиры сможет пользоваться парковочным местом в закрытом дворе.
В квартире центральное отопление и принудительная вентиляция с рекуперацией тепла.
Подробности об уютной квартире в летней столице находятся ЗДЕСЬ.