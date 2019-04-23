Фото: в пляжном районе Пярну ждет покупателя уютная квартира

Высокие потолки, много больших окон, больше похожих на стеклянные стены - светлая двухкомнатная квартира площадью 44,3 квадратных метра современно оформлена с использованием высококачественных отделочных материалов и современных приемов.

ФОТО: KV.EE

Квартира продается со всей мебелью и техникой. Собственник квартиры сможет пользоваться парковочным местом в закрытом дворе.

ФОТО: KV.EE

В квартире центральное отопление и принудительная вентиляция с рекуперацией тепла.

ФОТО: KV.EE