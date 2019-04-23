Вт, 23.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Фото: в пляжном районе Пярну ждет покупателя уютная квартира

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ФОТО: KV.EE

Квартира находится в доме, построенном три года назад неподалеку от отеля Strand, рассказывает портал Kodustiil

Высокие потолки, много больших окон, больше похожих на стеклянные стены - светлая двухкомнатная квартира площадью 44,3 квадратных метра современно оформлена с использованием высококачественных отделочных материалов и современных приемов.  

ФОТО: KV.EE

Квартира продается со всей мебелью и техникой. Собственник квартиры сможет пользоваться парковочным местом в закрытом дворе. 

ФОТО: KV.EE

В квартире центральное отопление и принудительная вентиляция с рекуперацией тепла. 

ФОТО: KV.EE

Подробности об уютной квартире в летней столице находятся ЗДЕСЬ.

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