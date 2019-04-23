Петр Порошенко.

ФОТО: Vadim Ghirda / AP

Порошенко, возглавивший Украину после Евромайдана, был для украинцев символом перемен, а для российских властей - главным аллергеном последних пяти лет. Почему он не смог избраться на второй срок и в чем причины его столь сокрушительного проигрыша комику без политического опыта, Владимиру Зеленскому?

Проигрыш Петра Порошенко Владимиру Зеленскому на прошедших выборах президента Украины оказался впечатляющим: он набрал 24,5% голосов избирателей, уступив конкуренту почти в три раза. Зеленский, по итогам подсчета более 90% бюллетеней, набрал 73,17% голосов избирателей.

Это не стало полной неожиданностью: почти двукратный отрыв Зеленского от Порошенко, зафиксированный по результатам первого тура, и так не давал пока еще действующему президенту особых шансов на победу.

Судя по итогам второго тура, за прошедшие несколько недель Порошенко так и не удалось дать серьезный бой кандидату, которого он сам называл несерьезным.

«В кампании ошибок не было. До кампании - были», - ответил он на вопрос корреспондента Би-би-си о том, что считает главной ошибкой кампании.