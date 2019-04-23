Первая причина. Бедность

Согласно опубликованным осенью 2018 года данным МВФ, Украина отобрала у Молдавии звание самой бедной страны Европы по показателю ВВП на душу населения.

Низкие зарплаты и высокие цены регулярно попадают в список проблем, которые украинцы определяют как самые важные для себя.

«И проблема состоит не просто в бедности, - говорит Би-би-си киевский политолог Владимир Фесенко. - Огромная часть украинцев были бедны на протяжении всех 27 лет независимости. Но именно за последние пять лет уровень доходов большинства украинцев в долларовом эквиваленте упал примерно в два раза».

Сам Порошенко называет это наследием политики прошлой власти. Бюджет несет высокие расходы на военные действия на востоке страны, страна потеряла часть промышленности Донбасса, много тратит на оборонный сектор. Сказывается и аннексия Крыма, и последствия разрыва экономических связей с Россией.

Именно с пятилеткой его президентства немало украинцев напрямую ассоциируют падение своего уровня жизни. «Спасибо за бедность, Петр Алексеевич!» - кричали ему во время визита в Закарпатье в марте этого года. «Не за бедность, а за борьбу с бедностью», - ответил Порошенко.

«При Яныке (Викторе Януковиче) было совсем по-другому. Понятно, он убежал, сделал некрасиво. Но доллар-то по восемь был. А сейчас?» - примерно так в разговоре с Би-би-си описывали свои претензии к власти противники Порошенко, указывая, что именно при нем уровень жизни украинцев сильно снизился.

Низкие зарплаты и пенсии привели к росту трудовой миграции, сам Порошенко признавал это.

То, что Порошенко преподносил как одно из своих главных достижений, - отмена шенгенских виз для украинцев - в итоге стало символом не туризма и шопинга, а отъезда на заработки.

С низким уровнем дохода связано и стабильное недовольство высокими коммунальными тарифами.

Именно их снижение должно стать первоочередной задачей нового президента, считают почти 40% украинцев (исследование КМИС, апрель 2019).

Коммунальные тарифы и их снижение стали одной из главных тем предвыборной кампании: об этом говорили все кандидаты еще перед первым туром, несмотря на то, что глава государства на Украине не имеет непосредственного влияния на экономику страны.

На этом фоне личное благосостояние Порошенко, который задолго до президентства построил бизнес-империю и не скрывает своего богатства, не добавило ему популярности. Согласно опубликованной декларации, доходы президента Украины за 2018 год составили около 57 млн долларов - это почти в сто раз больше, чем за позапрошлый год.

«Символом расширения бизнес-империи Порошенко для многих людей становится рост сети фирменных магазинов корпорации „Рошен“, принадлежащей Порошенко. Люди видят их на каждом шагу, они бросаются в глаза, это вызывает раздражение. Акты вандализма относительно этих магазинов - это тоже выбросы агрессии, связанной с этими настроениями», - считает Владимир Фесенко.

В своих предвыборных речах Порошенко заявлял, что решительное наступление на бедность станет одним из главных приоритетов его второго президентского срока. Однако претворять эти планы в жизнь будет уже другой глава государства.

Вторая причина. Война

Если насчет влияния Петра Порошенко на уровень материального благополучия украинцев еще можно спорить - за экономическую политику страны отвечает правительство, а не президент, - то вопросы насчет внешней и оборонной сфер избиратели адресовали только ему.

«Антитеррористическая операция (боевые действия на востоке Украины, приказ о начале которых в апреле 2014 года отдал предшественник Порошенко, и.о. президента Александр Турчинов) не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна и будет продолжаться часы», - это заявление, сделанное в ночь после победных для Порошенко выборов 2014 года, припоминали главе государства едва ли не чаще всего на протяжении всех пяти лет его президентских полномочий.

Летом прошлого года Порошенко извинился за формирование у общества завышенных ожиданий.

Оппонент Порошенко, Владимир Зеленский, также не высказал за время кампании прорывных идей по поводу мирного урегулирования. Но именно попытки Порошенко подчеркнуть свою роль как верховного главнокомандующего, вызывали самую неоднозначную реакцию.

В конце прошлого года после инцидента вблизи Керченского пролива и задержания российскими пограничниками украинских военных кораблей Порошенко инициировал введение на части территории Украины военного положения.

Однако поддержала этот шаг только треть украинцев, а две трети предположили, что настоящей целью Петра Порошенко при введении военного положения был перенос президентских выборов (опрос социологической группы "Рейтинг", декабрь 2018 года).

Один из ключевых аргументов, которые намеревался использовать Порошенко в дебатах с Зеленским, это то, что его оппонент недостаточно компетентен для того, чтобы выполнять функции главнокомандующего. На дебатах Зеленский перечеркнул этот вопрос своей домашней заготовкой: «Если вы такой хороший главнокомандующий, почему же мы до сих пор не выиграли войну?».

Третья причина. Все его друзья

С одной стороны, Петр Порошенко заявляет, что именно его заслугой стало создание в стране инфраструктуры антикоррупционных органов - Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по борьбе с коррупцией, антикоррупционного суда.

С другой, с первых месяцев президентства активисты обвиняли президента в саботаже создания этих органов и утверждали, что все перечисляемые Порошенко антикоррупционные органы не появились бы без настойчивых усилий западных партнеров Киева.

Тем более что и деятельность этих органов сложно назвать эффективной - в частности, когда фигурантами расследований становились политические союзники президента.

Одним из ключевых моментов избирательной кампании, сильно подпортивших имидж Порошенко, стала публикация в феврале этого года журналистского расследования, обвинившего в коррупции в оборонной сфере одного из ближайших соратников главы государства, - его бывшего бизнес-партнера, заместителя секретаря Совбеза Олега Гладковского.

Реакция команды Порошенко была скомканной. Сначала Гладковского оправдывали, потом все-таки уволили из Совбеза. Но все это было очень далеко от президентского обещания отрубать руки тем, кто осмелится красть у армии.

«Недостаточность борьбы с коррупцией и противодействие новым антикоррупционным институтам вызвало неприятие не у широкой массы обывателей, а именно у социально ответственной, активной части общества, поддержавшей Майдан и ожидавшей от Порошенко именно активизации борьбы с коррупцией», - говорит Би-би-си политолог Владимир Фесенко.

После первого тура выборов Порошенко провел несколько встреч с гражданскими активистами, на которых заявил, что не знал о коррупционных схемах в оборонном комплексе и признал ряд своих ошибок в кадровой сфере.

Четвертая причина. Подвел фактор Путина

Перед первым туром выборов кампания Петра Порошенко была направлена на мобилизацию максимального количества патриотического и антироссийского электората.

Он вел кампанию под лозунгами «Вера, язык, армия» и «Прочь от Москвы!», он формально выдвинулся в президенты только после проведения «томос-тура» - серии визитов в областные центры с презентацией томоса об автокефалии, грамоты о независимости новосозданной Православной церкви Украины. В конце концов, именно он стал инициатором внесения в конституцию Украины изменений, закрепляющих курс Киева на ЕС и НАТО.

Патриотическая риторика, национал-консервативное позиционирование стали одним из главных факторов прохождения Петра Порошенко во второй тур, отмечали эксперты.

Однако это же и стало его электоральной ловушкой перед вторым туром.

В период между двумя турами Порошенко даже не пытался заручиться поддержкой избирателей, равнодушных к его предыдущей риторике. Наоборот, штаб главы государства пошел на дальнейшую радикализацию его кампании, развесив по всей Украине билборды, изображающие Петра Порошенко лицом к лицу с Владимиром Путиным.

После неоднозначной реакции избирателей часть этой агитации сняли, однако никаких новых смыслов взамен команда Порошенко предложить избирателям так и не смогла.

«Ставка на ненависть и страх мобилизовала электорат Порошенко, но она точно так же мобилизовала против него значительно большую часть общества, не желающую принимать участие в этой токсичной кампании страха», - резюмирует в разговоре с Би-би-си политтехнолог Сергей Гайдай.

Пятая причина. Новая любовь

Наконец, сама личность его оппонента - комика Владимира Зеленского, не имевшего ранее никакого отношения к «серьезной политике», - стала серьезным фактором в этой кампании.

Собеседники Би-би-си в штабе Порошенко говорили: у уходящего президента было намного больше шансов обыграть в финале выборов любого из тяжеловесов украинской политики - хотя бы ту же Юлию Тимошенко. На каждого в украинской политике есть компромат, утверждали они, у каждого есть свой антирейтинг, и способы использования слабых мест конкурента в этой сфере всем давно известны.

А вот против Зеленского, олицетворяющего собой запрос украинского общества на изменения в политике, на усталость от старой политической элиты и ее «правил жизни», Порошенко найти адекватного оружия так и не удалось.

Политическая неискушенность Зеленского, на которую напирала команда Порошенко, на самом деле была сильной стороной в глазах его электората.

Интенсивная кампания в соцсетях, общение с избирателями при помощи коротких видеороликов, «несерьезные» лозунги кампании вроде «Сделаем их вместе», «Весна придет - будем сажать» или «Весна покажет, кто где крал» - эти «фишки» кампании Зеленского «порошенковцам» просто нечем было перебить.

Последним шансом команды Порошенко переломить ситуацию в свою пользу были дебаты. Считалось, что они должны были показать некомпетентность и косноязычность Зеленского на фоне солидности и незаурядных ораторских способностей уходящего президента. Однако выступление Зеленского оказалось вполне достойным.

В ночь после второго тура выборов Порошенко выступил с большой программной речью.

Он развеял слухи о возможной эмиграции из страны, однозначно заявив, что остается в политике, и наметил основные пункты программы своей партии на парламентских выборах, которые должны состояться осенью или летом этого года.