Вт, 23.04.2019
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Редкая возможность: в Куусалу продается красивый дом

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ФОТО: KV.EE

Находящаяся на берегу моря недвижимость в Куусалу - больше, чем просто летний дом, считает портал Kodustiil

Этот красивый дом построен в 2013 году в лучших традициях скандинавской деревянной архитектуры. Стоит взглянуть на него, как вы тут же влюбитесь в это изящное стильное строение. Прелестный интерьер тоже представляет значительную ценность благодаря своей продуманности. 

ФОТО: KV.EE

Дюны начинаются метрах в двадцати от дома, а чудесный песчаный пляж находится в ста метрах. Из окон открывается такой вид, что дух захватывает! 

ФОТО: KV.EE

Каждая деталь оформления интерьера продумана. Кроме главного дома на участке расположены сарай и парник. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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