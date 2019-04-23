Редкая возможность: в Куусалу продается красивый дом

Находящаяся на берегу моря недвижимость в Куусалу - больше, чем просто летний дом, считает портал Kodustiil.
Этот красивый дом построен в 2013 году в лучших традициях скандинавской деревянной архитектуры. Стоит взглянуть на него, как вы тут же влюбитесь в это изящное стильное строение. Прелестный интерьер тоже представляет значительную ценность благодаря своей продуманности.
Дюны начинаются метрах в двадцати от дома, а чудесный песчаный пляж находится в ста метрах. Из окон открывается такой вид, что дух захватывает!
Каждая деталь оформления интерьера продумана. Кроме главного дома на участке расположены сарай и парник.
С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.