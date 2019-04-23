Редкая возможность: в Куусалу продается красивый дом

Этот красивый дом построен в 2013 году в лучших традициях скандинавской деревянной архитектуры. Стоит взглянуть на него, как вы тут же влюбитесь в это изящное стильное строение. Прелестный интерьер тоже представляет значительную ценность благодаря своей продуманности.