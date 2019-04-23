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Неопытные игроки в лотерею совершили ошибку и сорвали джекпот

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Лотерея. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

В американском штате Орегон супружеская пара сыграла в лотерею и случайно сорвала крупный джекпот, сообщает информационный портал UPI.

Майкл Фот и его супруга путешествовали на машине и решили купить несколько лотерейных билетов Powerball, пишет Lenta.ru. Американец собирался купить обычный билет за два доллара, но по ошибке взял билет на доллар дороже, увеличивающий потенциальный выигрыш в три раза.

«Сотрудница магазина уточнила, хочу ли я приобрести линейный билет за три доллара, — вспоминает мужчина. — Я не имел представления, о чем она говорит, поэтому просто сказал "да"». В результате удачливые американцы утроили денежный приз и получили 150 тысяч долларов (более 133 тысяч евро).

Семья планирует потратить часть выигранных денег на покрытие долгов.

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