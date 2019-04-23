Неопытные игроки в лотерею совершили ошибку и сорвали джекпот

Майкл Фот и его супруга путешествовали на машине и решили купить несколько лотерейных билетов Powerball, пишет Lenta.ru . Американец собирался купить обычный билет за два доллара, но по ошибке взял билет на доллар дороже, увеличивающий потенциальный выигрыш в три раза.

«Сотрудница магазина уточнила, хочу ли я приобрести линейный билет за три доллара, — вспоминает мужчина. — Я не имел представления, о чем она говорит, поэтому просто сказал "да"». В результате удачливые американцы утроили денежный приз и получили 150 тысяч долларов (более 133 тысяч евро).