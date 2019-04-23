В Таллинне иностранец пытался изнасиловать сотрудницу отеля

В воскресенье рано утром мужчина напал на сотрудницу расположенного в Таллинне в Старом городе отеля и попытался изнасиловать ее. Женщине удалось нажать на кнопку тревоги и быстро вызвать на помощь охранников.
21 апреля в 5.22 в центр управления охранного предприятия G4S поступил сигнал тревоги из расположенного в Таллинне в Старом городе отеля. Прибывшие на место происшествия за несколько минут патрули узнали, что говоривший по-фински мужчина, который зашел в отель с улицы, напал на сотрудницу отеля и пытался ее изнасиловать.
Жертва нападения оказала сопротивление и несмотря на сложную ситуацию смогла вызвать помощь, нажав на кнопку тревоги. Также она прибегла к хитрости, убеждая мужчину, что организует им номер в отеле. Идя к номеру, она постучала в дверь одного из номеров и позвала на помощь. Вышедший оттуда мужчина понял, что женщина в опасности, и пришел ей на помощь. Злоумышленнику же удалось выбежать на улицу через заднюю дверь отеля.
Прибывшие на место происшествия охранники незамедлительно приступили к поискам подозреваемого. В это же время специалист центра управления G4S выяснял у сотрудницы отеля обстоятельства инцидента. В ходе беседы женщина сообщила, что видит, как напавший на нее мужчина входит в отель через заднюю дверь. Центр управления сразу передал эту информацию охранникам и полиции.
В отеле мужчина попытался убежать от охранников, однако ему это не удалось. По оценке охранников, мужчина вел себя неадекватно и, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения. Задержанного передали полиции, которая зафиксировала происшествие и доставила нападавшего в участок.
Сотрудница отеля в ходе нападения получила незначительные травмы, однако медпомощь ей не потребовалась.
«Для обслуживающего персонала кнопка тревоги – самый быстрый способ вызвать помощь. Кнопки бывают и беспроводные – работник может носить их в кармане. Обязательно следует регулярно проверять их исправность и отправлять тестовые сигналы тревоги», – сказал руководитель отдела охраны G4S Eesti Кардо Курм. «Очень важно проводить для обслуживающего персонала курсы и тренинги, на которых учат правильно действовать в конфликтной и кризисной ситуации. В данном случае сотрудницу отеля спасло самообладание и знание, как быстро вызвать помощь», – добавил Курм.