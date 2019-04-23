Кандидат на пост главы Еврокомиссии пригрозил заблокировать "Северный поток-2"

Подобное заявление Вебер сделал в интервью газете The Polska Times, которое издание опубликовало на своем сайте во вторник, 23 апреля.

Политик выразил уверенность, что данный проект - "не в интересах Евросоюза", потому что эта инициатива усилит зависимость ЕС от российского сырья.

"Мы должны думать о независимости от газа из РФ"

На вопрос журналиста о том, что подобный подход фактически противоречит позиции Берлина, который поддерживает прокладку трубопровода, Вебер заявил, что не является кандидатом на пост председателя Еврокомиссии от ФРГ, а представляет общеевропейскую ЕНП.

"Европа - это 28 стран. Думая о Европе, мы должны думать о независимости от российского газа", - подчеркнул он, добавив, что сложные дискуссии на этот счет ведутся с французскими, немецкими и другими европейскими политиками.

Москва должна быть готова к новым санкциям

Манфред Вебер также выразил уверенность, что Россия хочет "дестабилизировать единство европейского" сообщества. Он напомнил о возможном вмешательстве Москвы в проведение референдума о "Брекзите" в 2016 году, а также о конфликте на востоке Украины.

По словам немецкого политика, РФ приняла решение действовать агрессивно, поэтому страны ЕС должны быть готовы совместно отреагировать на эту угрозу. "Европа должна быть готова ввести дополнительные санкции, если (в этом. - ред.) будет необходимость", - подчеркнул он.

Ротация в Брюсселе

Ранее стало известно, что, чтобы "Северный поток-2" разрешили ввести в эксплуатацию, ему придется соответствовать намного более жестким требованиям, нежели, "Северному потоку-1", действующему с 2011 года. Эти условия, как отмечают в Брюсселе, призваны обеспечить конкуренцию и защитить права потребителей.