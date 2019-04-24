В Маарду на ремонт дорог потратят более четверти миллиона евро

«Близкие к нулю зимние температуры являются наиболее неблагоприятными для дорожного покрытия, поскольку постоянная смена циклов таяния и замерзания приводит к интенсивному разрушению дорог и образованию выбоин. В этом году мы планируем заасфальтировать 2 больших участка дороги в Каллавереской части и отремонтировать 21 гравийную дорогу в Мууга. Дорожное полотно в Мууга будет покрыто двумя слоями гранитной крошки с добавлением мастики, благодаря чему покрытие станет устойчивым к климату и износу. В ближайшее время планируем приступить к ремонту выбоин на Старо-Нарвском шоссе», - сообщил мэр Маарду Владимир Архипов.

«В этом сезоне будут ликвидированы выбоины на многих городских дорогах - в первую очередь опасные ямы на улицах с интенсивным автомобильным движением, по которым движется общественных транспорт. Более масштабные работы по асфальтированию и ремонту гравийных дорог начнутся в мае с началом работы асфальтных заводов. По плану ремонт дорог продлится до конца июня», - добавил мэр.

Работы по асфальтированию в Каллавереской части города будут производиться от перекрестка улиц Комбинаади и Фосфорийди до перекрестка с улицей Фильтри и от перекрестка улиц Ринги и Кютте до границы с волостью Йыеляхтме. Старое дорожное покрытие будет снято и на дороги уложат новый асфальт. Работы будет выполнять фирма Tee ja Tee OÜ.

В дополнение к этим масштабным работам по фрезеровке и асфальтированию улиц при хороших погодных условиях в порядок будут приведены и нуждающиеся в ремонте участки дорог в Мууга. Ремонтные работы затронут гравийные дороги по Хяргхейна тее, бульвары Плоомипуу (нечетные дома), Убалехе тее, Яйатари тее, Ыйсику-теэ, Кукехарья-теэ и одноименный переулок, Тихасхейна-теэ, переулок Ааснурмику, Касситатра-теэ (от улицы Хеллерхейна до бульвара Вильяпуу), переулок Пирнипуу, Хиирехерне-теэ, участкок быльвара Ыунапуу, Сыльмхейна-теэ, переулок Хеллерхейна (3 участка дороги), Выйлилле-теэ (3 участка), Тулихейна тее, Лыйскхейна тее, Китсекакра-теэ, Весихейна-теэ, Кукемарья тее и бульвар Креэгипуу (до дома нр 2). Поверхность этих дорог будет дополнительно покрыта слоем асфальтной крошки и смесью гранитной крошки и битума. Работы в Мууга будет выполнять фирма Tallinna Teede AS.