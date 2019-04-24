Выставлена на продажу квартира в самом старом доме России

В объявлении указано, что квартира находится в здании по адресу: Ленинградская область, Выборг, Крепостная улица, 13 А. Этот дом известен как Дом горожанина. Он считается самым старым объектом России, изначально построенным как жилье и в дальнейшем не менявшим своего функционального назначения.

В Доме горожанина две квартиры, на продажу выставлена одна из них, площадью 50 квадратных метров. Автор объявления, зарегистрированный на сервисе как Kirson Kirilov, оценил объект в 11 миллионов рублей.

«Продам от собственника единственную квартиру в старой части дома (...) Самый старый жилой дом в России! Это историческое здание, — говорится в описании объекта. — [Дом] построен из камня со стенами толщиной в метр! Невысокий двухэтажный дом башенного типа с подвалом и толстыми стенами, сложенными из гранитных валунов».

Здание датируется XVI веком, во второй половине XX века в нем был произведен ремонт — в частности, печное отопление тогда заменили на центральное, указывает автор.