Выставлена на продажу квартира в самом старом доме России

На одном из сервисов интернет-объявлений о продаже недвижимости появилось предложение купить квартиру в доме, который принято считать самым старым в России, передает Lenta.ru.
В объявлении указано, что квартира находится в здании по адресу: Ленинградская область, Выборг, Крепостная улица, 13 А. Этот дом известен как Дом горожанина. Он считается самым старым объектом России, изначально построенным как жилье и в дальнейшем не менявшим своего функционального назначения.
В Доме горожанина две квартиры, на продажу выставлена одна из них, площадью 50 квадратных метров. Автор объявления, зарегистрированный на сервисе как Kirson Kirilov, оценил объект в 11 миллионов рублей.
«Продам от собственника единственную квартиру в старой части дома (...) Самый старый жилой дом в России! Это историческое здание, — говорится в описании объекта. — [Дом] построен из камня со стенами толщиной в метр! Невысокий двухэтажный дом башенного типа с подвалом и толстыми стенами, сложенными из гранитных валунов».
Здание датируется XVI веком, во второй половине XX века в нем был произведен ремонт — в частности, печное отопление тогда заменили на центральное, указывает автор.
«Продам только тем, кому важна его история! Все документы на собственность есть!» - восклицает собственник недвижимости.