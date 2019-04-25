Пять ляпов в дизайне совмещенного санузла

Оказывается, многие ошибки при оформлении совмещенного санузла связаны с тем, что совмещать его, в общем-то, не стоило.

1. Мебель и сантехника расположены неудачно

В совмещенном санузле на едином пространстве нужно расположить много сантехники и систем хранения. Каждым из них должно быть удобно пользоваться. Порой сантехнику ставят вплотную друг к другу, и это затрудняет уборку.

Унитаз возле входа и вешалка для полотенец вдалеке от ванны – тоже типичные ошибки. Иногда углы остаются пустыми, хотя туда тоже можно установить сантехнику и шкафы. Стоит проверить, в какую сторону открываются все дверцы, в том числе стиральной машинки, чтобы ни одна из них не мешала остальным.

2. Зоны ванны и туалета не выделены

У ванной комнаты и туалета все-таки совершенно разные функции. Поэтому даже на небольшом пространстве лучше разграничить эти зоны. Но далеко не всегда их выделяют при помощи перегородки, отделки или хотя бы освещения. В итоге настоящего релакса в ванне не получится.

3. Отделка слишком сложная и яркая

Совмещенный санузел и без того загроможден отдельно стоящими предметами. Их, как минимум, в два раза больше, чем в отдельной ванной и туалете. Поэтому привычные способы отделки, например, разделение стен по горизонтали более яркой и светлой плиткой, визуально делают помещение еще более тесным и захламленным.

Если в интерьер все-таки хочется добавить яркости, то лучше выделить одну стену – это раздвинет пространство. Если используете в отделке сочетание двух материалов, например, краски и плитки, то лучше играть с их фактурой, а не цветом.

4. Не предусмотрены системы хранения

В совмещенном санузле понадобится хранить все необходимое для уборки, чистки и гигиены, потому что больше негде. Если не предусмотреть тумбу, комод или шкафчик, а еще лучше - несколько, то очень быстро произойдет захламление всех доступных поверхностей.

5. Освещения недостаточно

Порой владельцы совмещенного санузла забывают, что, по сути, это две комнаты в одной, поэтому освещена она должна быть в два раза лучше. Вместо точечной подсветки используют один большой источник света посередине потолка или смещают его в сторону. Углы остаются темными, света не хватает, а потому и пространство кажется более тесным, чем есть на самом деле.