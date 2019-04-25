Страны-члены НАТО расширят поддержку Украины через трастовые фонды

"НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды", - заявил Пежо на встрече с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе.

По данным пресс-службы кабинета министров, в частности, речь идет о трастовых фондах по разоружению, захоронению радиоактивных отходов и медицинской реабилитации военнослужащих, раненных в Донбассе.