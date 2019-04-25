Чт, 25.04.2019
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Страны-члены НАТО расширят поддержку Украины через трастовые фонды

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Флаг Украины. Иллюстративный снимок.

ФОТО: MARKO DJURICA/REUTERS

Страны-члены НАТО увеличивают свои взносы в ряд трастовых фондов (ТФ) для поддержки Украины, сообщил руководитель проектов трастовых фондов НАТО Фредерик Пежо.

"НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды", - заявил Пежо на встрече с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе.

По данным пресс-службы кабинета министров, в частности, речь идет о трастовых фондах по разоружению, захоронению радиоактивных отходов и медицинской реабилитации военнослужащих, раненных в Донбассе.

По словам Пежо, работа трастового фонда по медицинской реабилитации военнослужащих будет продлена до 2021 года и будут выделены средства на реализацию ряда других проектов.

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