Можно ли штрафовать квартиранта за неуплату?

Законом не установлена предельно допустимая пеня за просрочку платежа, которую одна сторона договора может запросить у другой стороны. Тем не менее, лицо, которое обязали выплачивать необоснованно, по его мнению, большой штраф за просроченный платеж, может потребовать его уменьшения. Требование снижения суммы штрафа за просрочку платежа осуществляется через суд.

Однако требовать уменьшения штрафа за просроченный платеж можно до его уплаты. Если штраф, или пеня уже выплачены, их уменьшение не может быть востребованы.

Это означает, что не стоит включать в договор ужасные штрафные санкции, которые, безусловно, не будут выплачены.

В то же время сумма штрафа должна быть настолько высока, чтобы мотивировать нанимателя выполнять свои обязательства, а не вынуждать его платить за просрочку платежа.