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Реформисты и социал-демократы требуют от Ратаса освободить Куузика от должности

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Кая Каллас.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Глава реформистской фракции Рийгикогу Кая Каллас и глава фракции Социал-демократической партии (СДП) Евгений Осиновский направили центристу и премьер-министру Юри Ратасу письмо от имени фракций, в котором требуют освободить от должности обвиняемого в домашнем насилии министра внешней торговли и ИТ Марти Куузика.

«С учетом ставших известными вчера [в понедельник] подозрений в семейном насилии и прошлых правонарушений, мы придерживаемся мнения, что министр Марти Куузик не соответствует должности члена правительства, - говорится в письме Каллас и Осиновского Ратасу. - Уже сейчас общественности доступно достаточно данных, подвергающих сомнению надежность Марти Куузика в качестве члена правительства.

Марти Куузик, состоящий в правительственной комиссии по безопасности и отвечающий за безопасность государственных инфосистем, будет при выполнении служебных обязанностей соприкасаться с засекреченными данными в большом объеме. Подозрения в насилии могут сделать Марти Куузика мишенью для шантажа, что будет представлять серьезную угрозу для безопасности Эстонии».

«Вы сказали, что если подозрения в отношении Куузика оправдаются, ему не место в правительстве. Вы, безусловно, согласитесь с нами в том, что общественность оправданно ждет от членов правительства соответствия повышенным этическим нормам. По нашей оценке, в данном случае результаты уголовного расследования не являются достаточным мерилом соответствия Марти Куузика должности министра.

Насилие в семье — один из наиболее скрытых видов насилия. Именно поэтому в таких случаях часто отсутствуют доказательства и свидетели. Установление истины еще сильнее осложняет то обстоятельство, что под подозрением находится участвующий в работе правительства человек. Вне зависимости от результатов уголовного дела уже сегодня репутация нового правительства и доверие к нему серьезно пострадали», - заявили лидеры фракций.

«Глава правительства отвечает за деятельность всего правительства. Поскольку партия Марти Куузика [Консервативная народная партия] не считает необходимым освободить утратившего доверие министра от должности, мы просим вас предпринять единственно верный для премьер-министра в данной ситуации шаг и освободить Марти Куузика от должности министра», - говорится в заявлении.

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