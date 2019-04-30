Реформисты и социал-демократы требуют от Ратаса освободить Куузика от должности

«С учетом ставших известными вчера [в понедельник] подозрений в семейном насилии и прошлых правонарушений, мы придерживаемся мнения, что министр Марти Куузик не соответствует должности члена правительства, - говорится в письме Каллас и Осиновского Ратасу. - Уже сейчас общественности доступно достаточно данных, подвергающих сомнению надежность Марти Куузика в качестве члена правительства.

Марти Куузик, состоящий в правительственной комиссии по безопасности и отвечающий за безопасность государственных инфосистем, будет при выполнении служебных обязанностей соприкасаться с засекреченными данными в большом объеме. Подозрения в насилии могут сделать Марти Куузика мишенью для шантажа, что будет представлять серьезную угрозу для безопасности Эстонии».

«Вы сказали, что если подозрения в отношении Куузика оправдаются, ему не место в правительстве. Вы, безусловно, согласитесь с нами в том, что общественность оправданно ждет от членов правительства соответствия повышенным этическим нормам. По нашей оценке, в данном случае результаты уголовного расследования не являются достаточным мерилом соответствия Марти Куузика должности министра.

Насилие в семье — один из наиболее скрытых видов насилия. Именно поэтому в таких случаях часто отсутствуют доказательства и свидетели. Установление истины еще сильнее осложняет то обстоятельство, что под подозрением находится участвующий в работе правительства человек. Вне зависимости от результатов уголовного дела уже сегодня репутация нового правительства и доверие к нему серьезно пострадали», - заявили лидеры фракций.