Путин отправил в отставку посла России в Беларуси

Посол России в Беларуси Михаил Бабич, назначенный на этот пост в августе 2018 года и до этого не имевший опыта дипслужбы, отозван. Соответствующий указ, которым Бабич освобождается также от должности специального представителя президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь, подписал во вторник, 30 апреля, президент России Владимир Путин, передает Deutsche Welle.
Отдельным указом глава государства назначил на этот пост члена Совета Федерации Дмитрия Мезенцева, сообщается на сайте Кремля.
Ранее о готовящейся смене посла сообщили несколько СМИ, в частности газета "Коммерсант", со ссылкой на информированные источники. По данным источника агентства РБК, решение о смене посла, по всей видимости, было принято на встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Пекине, где оба они принимали участие в форуме "Один пояс - один путь".
"Бабич не устраивал Лукашенко"
Собеседник, близкий к Кремлю, сообщил РБК, что "Лукашенко не устраивала слишком активная деятельность Бабича" - на главу диппредставительства поступали регулярные жалобы.
Работой посла были недовольны и в российском внешнеполитическом ведомстве, поскольку "нередко он решал задачи в обход МИД, не согласовывая с ним свои действия, что не могло не раздражать", отмечает агентство.
В марте текущего года белорусский МИД необычно резко отреагиировал на интервью Бабича РИА "Новости", в котором руководитель дипмиссии напомнил Минску о финансовой зависимости от России.
Не был отправлен в Киев
Бабич назначен на пост главы российской дипмиссии в Минске в августе 2018 года. До этого политик не занимал дипломатических должностей.
В 2016 году Москва хотела отправить его послом в Киев, однако украинские власти заблокировали это назначение. По мнению экспертов, это было связано с причастностью Бабича к силовым структурам. Бабич входил в состав Совета Безопасности России, в связи с чем в Киеве сочли, что он лично участвовал в принятии решения об аннексии Россией Крыма.
Бабич проходил службу в войсках КГБ СССР и в воздушно-десантных войсках России. Он занимал пост председателя правительства Чечни, член "Единой России".