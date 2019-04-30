Путин отправил в отставку посла России в Беларуси

Отдельным указом глава государства назначил на этот пост члена Совета Федерации Дмитрия Мезенцева, сообщается на сайте Кремля.

Ранее о готовящейся смене посла сообщили несколько СМИ, в частности газета "Коммерсант", со ссылкой на информированные источники. По данным источника агентства РБК, решение о смене посла, по всей видимости, было принято на встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Пекине, где оба они принимали участие в форуме "Один пояс - один путь".

"Бабич не устраивал Лукашенко"

Собеседник, близкий к Кремлю, сообщил РБК, что "Лукашенко не устраивала слишком активная деятельность Бабича" - на главу диппредставительства поступали регулярные жалобы.

Работой посла были недовольны и в российском внешнеполитическом ведомстве, поскольку "нередко он решал задачи в обход МИД, не согласовывая с ним свои действия, что не могло не раздражать", отмечает агентство.

В марте текущего года белорусский МИД необычно резко отреагиировал на интервью Бабича РИА "Новости", в котором руководитель дипмиссии напомнил Минску о финансовой зависимости от России.

Не был отправлен в Киев

Бабич назначен на пост главы российской дипмиссии в Минске в августе 2018 года. До этого политик не занимал дипломатических должностей.

В 2016 году Москва хотела отправить его послом в Киев, однако украинские власти заблокировали это назначение. По мнению экспертов, это было связано с причастностью Бабича к силовым структурам. Бабич входил в состав Совета Безопасности России, в связи с чем в Киеве сочли, что он лично участвовал в принятии решения об аннексии Россией Крыма.